Nota Fiscal Mineira: enfermeira de Uberlândia ganha R$ 1 milhão

crédito: Nota Fiscal Mineira entrega prêmio de R$ 1 milhão a ganhadora de Uberlândia Vencedora do sorteio especial é enfermeira, pretende quitar dívidas e custear os estudos do filho

Uma compra de R$ 117,16 em uma drogaria transformou a vida de uma enfermeira de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ao pedir para incluir o CPF na nota fiscal, Larissa Pellozo, de 42 anos, foi sorteada com o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Fiscal Mineira.

A entrega do prêmio especial ocorreu nesta quinta-feira (22/1), na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) na cidade. O sorteio que contemplou Larissa foi realizado no final do ano passado.

Leia Mais

A enfermeira contou que o dinheiro será usado para quitar dívidas e, principalmente, para garantir os estudos do filho de 15 anos. O adolescente sonha em cursar engenharia civil em uma universidade federal, e o valor trará mais tranquilidade para a família alcançar esse objetivo.

Além da premiação principal, o sorteio também beneficiou três entidades sociais indicadas pelos participantes, cada uma recebendo R$ 30 mil. Uma delas, o Lar São Vicente de Estrela do Sul, usará os recursos para realizar reformas importantes, como a troca de calhas e a instalação de grelhas de escoamento de água no pátio.

Como participar da Nota Fiscal Mineira

Para concorrer aos próximos sorteios, o primeiro passo é baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira, disponível para celulares, e realizar um cadastro simples. O processo é rápido e gratuito.

Durante o registro, o cidadão pode indicar até três instituições de assistência social com sede em Minas Gerais para também receberem prêmios caso seja sorteado. Essa indicação aumenta o impacto social do programa.

Com o cadastro feito, basta solicitar a inclusão do CPF em todas as notas fiscais durante as compras em estabelecimentos comerciais. Cada documento fiscal com CPF gera bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais e especiais

Lançado pelo Governo de Minas, o programa já distribuiu mais de 35 mil prêmios desde a sua criação. O valor total entregue a consumidores e entidades sociais já chega a R$ 19 milhões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria