Nota Fiscal Mineira: como se cadastrar e concorrer a prêmios em dinheiro

O programa que incentiva os consumidores a pedirem o CPF na nota fiscal em suas compras busca combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação do estado. A medida ajuda na fiscalização e, em troca, concorre a sorteios mensais que distribuem prêmios em dinheiro.

Nesta segunda-feira (29/12) uma moradora de Uberlândia foi a ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Mineira, o que chamou a atenção da população mineira para a iniciativa.

Como se cadastrar na Nota Fiscal Mineira

Para concorrer, o primeiro passo é sempre solicitar a inclusão do seu CPF nas notas fiscais de produtos que você compra em estabelecimentos de Minas Gerais. Este é o requisito fundamental para que suas compras sejam contabilizadas pelo programa.

Depois, é preciso fazer um cadastro único no site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda ou diretamente pelo aplicativo Nota Fiscal Mineira, disponível para celulares.

Na inscrição, você precisará preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento e endereço de e-mail. Durante o cadastro, é possível indicar até três entidades de assistência social em Minas Gerais, que também concorrerão a prêmios. Após a confirmação, sua participação nos sorteios se torna automática para as compras futuras.

Como aumentar as chances de ganhar

A participação nos sorteios é baseada em bilhetes eletrônicos gerados automaticamente pelo sistema a cada nota fiscal com CPF. Cada documento fiscal pode gerar até cinco bilhetes, dependendo do valor da compra.

Por questões de segurança, compras realizadas no mesmo estabelecimento pelo mesmo CPF estão limitadas a três por dia para efeito de geração de bilhetes.

Quanto mais compras com CPF registrado, maior o valor acumulado e, consequentemente, maiores as chances de ser sorteado. Não é necessário cadastrar cada nota individualmente, pois o sistema processa os dados de forma automática.

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão sorteado anualmente, a Nota Fiscal Mineira distribui dezenas de prêmios em sorteios semanais e mensais.

Os sorteios semanais oferecem prêmios de R$ 100 a R$ 2 mil, enquanto os mensais variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Em ocasiões especiais, há também sorteios de R$ 100 mil, ampliando o número de contemplados em todo o estado.

