Grande BH: traficantes são presos com 166 quilos de maconha

Uma operação da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móveis), da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (22/01), no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou na prisão de dois traficantes e apreensão de 166 quilos de maconha, distribuídas em 166 barras da droga.

A operação foi montada a partir de informações de que uma transação de drogas aconteceria na Rua Damas Ribeiro. A partir daí, a PM montou um ponto de observação, para realizar o flagrante.

No local, surgiram dois homens, um de 25 anos e outro de 41. Esse último fazia a entrega de quatro barras ao primeiro, quando os policiais agiram e os dois foram cercados. O homem de 25 se entregou, mas o outro resistiu à prisão e tentou fugir.

Ele foi preso mesmo assim, mas se recusava a dar informações. Moradores da região, então, informaram aos policiais onde era a residência desse homem de 41 anos.

Os policiais foram até o prédio indicado e, no apartamento indicado, encontraram mais 162 quilos de maconha. “Recebemos informações de que um Fiat Palio seria usado para buscar a droga. Após a abordagem, localizamos quatro quilos de maconha e, em seguida, chegamos ao apartamento onde o restante do material estava armazenado", disse o sargento Andrade, que comandou a operação.

Para tentar escapar do flagrante, o homem de 41 anos disse que apenas guardava a droga. E que era, também, o entregador, a mando de um traficante. No entanto, ao levantar a ficha criminal dos dois presos, descobriu-se que ambos têm várias passagens pela polícia, todas por tráfico de drogas.

Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, na Lagoinha, para onde a droga foi recolhida.