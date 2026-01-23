Grande BH: traficantes são presos com 166 quilos de maconha
Dois foram presos e 166 quilos de maconha apreendidos no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Uma operação da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móveis), da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (22/01), no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou na prisão de dois traficantes e apreensão de 166 quilos de maconha, distribuídas em 166 barras da droga.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A operação foi montada a partir de informações de que uma transação de drogas aconteceria na Rua Damas Ribeiro. A partir daí, a PM montou um ponto de observação, para realizar o flagrante.
No local, surgiram dois homens, um de 25 anos e outro de 41. Esse último fazia a entrega de quatro barras ao primeiro, quando os policiais agiram e os dois foram cercados. O homem de 25 se entregou, mas o outro resistiu à prisão e tentou fugir.
Ele foi preso mesmo assim, mas se recusava a dar informações. Moradores da região, então, informaram aos policiais onde era a residência desse homem de 41 anos.
Os policiais foram até o prédio indicado e, no apartamento indicado, encontraram mais 162 quilos de maconha. “Recebemos informações de que um Fiat Palio seria usado para buscar a droga. Após a abordagem, localizamos quatro quilos de maconha e, em seguida, chegamos ao apartamento onde o restante do material estava armazenado", disse o sargento Andrade, que comandou a operação.
Para tentar escapar do flagrante, o homem de 41 anos disse que apenas guardava a droga. E que era, também, o entregador, a mando de um traficante. No entanto, ao levantar a ficha criminal dos dois presos, descobriu-se que ambos têm várias passagens pela polícia, todas por tráfico de drogas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, na Lagoinha, para onde a droga foi recolhida.