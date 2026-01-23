Assine
DROGAS

Grande BH: traficantes são presos com 166 quilos de maconha

Dois foram presos e 166 quilos de maconha apreendidos no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/01/2026 11:07

As drogas foram encontradas num apartamento no Bairro Eldorado
As drogas foram encontradas num apartamento no Bairro Eldorado

Uma operação da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móveis), da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (22/01), no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou na prisão de dois traficantes e apreensão de 166 quilos de maconha, distribuídas em 166 barras da droga.

A operação foi montada a partir de informações de que uma transação de drogas aconteceria na Rua Damas Ribeiro. A partir daí, a PM montou um ponto de observação, para realizar o flagrante.

No local, surgiram dois homens, um de 25 anos e outro de 41. Esse último fazia a entrega de quatro barras ao primeiro, quando os policiais agiram e os dois foram cercados. O homem de 25 se entregou, mas o outro resistiu à prisão e tentou fugir.

Ele foi preso mesmo assim, mas se recusava a dar informações. Moradores da região, então, informaram aos policiais onde era a residência desse homem de 41 anos.

Os policiais foram até o prédio indicado e, no apartamento indicado, encontraram mais 162 quilos de maconha. “Recebemos informações de que um Fiat Palio seria usado para buscar a droga. Após a abordagem, localizamos quatro quilos de maconha e, em seguida, chegamos ao apartamento onde o restante do material estava armazenado", disse o sargento Andrade, que comandou a operação.

Para tentar escapar do flagrante, o homem de 41 anos disse que apenas guardava a droga. E que era, também, o entregador, a mando de um traficante. No entanto, ao levantar a ficha criminal dos dois presos, descobriu-se que ambos têm várias passagens pela polícia, todas por tráfico de drogas.

Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, na Lagoinha, para onde a droga foi recolhida. 

