BH: homem é preso com mais de R$ 50 mil em espécie no Aglomerado da Serra

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira (22/1) com R$ 51,9 mil em dinheiro vivo, durante uma operação do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (GEPAR) no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, a abordagem aconteceu por volta das 19h30, na Rua Nossa Senhora de Fátima, esquina com a Rua São João, após policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar identificarem o suspeito dentro de um Kia Sportage.

De acordo com a PM, ele já era conhecido no meio policial por atuar no transporte e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na região.

Durante a busca no veículo, os militares localizaram e apreenderam a quantia em espécie. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o capitão Veríssimo, a ação representa um impacto direto no financiamento de organizações criminosas na região. “Estamos desarticulando o poder financeiro dessas quadrilhas, além das operações tradicionais de apreensão de drogas e armas”, afirmou.