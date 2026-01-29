Vale é multada em R$ 1,7 milhão pelos transbordamentos de minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Vale foi multada em R$ 1,7 milhão e teve as atividades suspensas após o transbordamento das minas de Viga e de Fábrica, em Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A autuação foi anunciada pelo governo estadual em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29/1).

Pela ocorrência em Ouro Preto, na Mina de Fábrica, a mineradora foi autuada por poluição ambiental e também por não comunicar o evento às autoridades, resultando em multa de R$ 1,3 milhão.

Já em Congonhas, a empresa foi autuada no valor de R$ 400 mil, pois a equipe da emergência ambiental observou o descolamento de um talude natural na Mina de Viga. Este escorregamento no primeiro momento ele já atingiu um sump presente no local - estrutura para conter sedimento e as águas, para não deixar atingir os corpos hídricos.

"Essa estrutura, não suportou o volume, assim como os outros instalados no local como medida de controle. Então eles assorearam, não cumpriram sua função, o que culminou na elevação da turbidez dos corpos hídricos daquela localidade", afirmou o superintendente de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Gustavo Hendri.

Além das autuações, o governo decidiu que, a Vale deve, de imediato, iniciar o monitoramento das águas do entorno para acompanhar a evolução do caso. "Ela também deve apresentar um plano de recuperação dessas áreas degradadas e ainda um relatório detalhado que apresente a motivação desse evento e todas as suas consequências", disse ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também foram feitas determinações como, a suspensão cautelar da deposição de rejeitos dentro da cava, até que se garanta condições de segurança e de controle ambiental da estrutura e da atividade ali desenvolvida.