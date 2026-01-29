Assine
CONSELHO TUTELAR

MG: conselheiras tutelares são afastadas das funções a pedido do MPMG

Segundo o parecer da Justiça, o afastamento das servidoras se deu pela possibilidade das indiciadas manipularem possíveis evidências no sistema

Rafael Silva*
Rafael Silva*
29/01/2026 18:19

O MPMG definiu o afastamento das duas servidoras na cidade de Carlos Chagas, no Nordeste de Minas crédito: Guilherme Dardanhan/ALMG

Duas conselheiras tutelares da cidade de Carlos Chagas (MG), no Nordeste de Minas, acusadas cível e criminalmente de violarem o sigilo funcional e princípios da administração pública, foram afastadas de suas funções pela Justiça a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). As ações das investigadas resultaram na exposição de pessoas a ameaças e hostilidades. 

A Promotoria de Justiça de Carlos Chagas identificou que as duas conselheiras tutelares violaram os deveres de honestidade e de imparcialidade no exercício da profissão, o que resultou no ato de improbidade administrativa e crime de violação de sigilo funcional. 

A decisão judicial, proferida no processo cível, decretou o afastamento por 90 dias, prorrogável pelo mesmo período. A medida tem a intenção de instruir processualmente, uma vez que existem relatos de tentativa de intimidação a testemunhas, o que compromete a colheita da prova.  

De acordo com a Promotoria, a permanência delas na função poderia estimular a manipulação de evidências, uma vez que têm acesso aos sistemas do Conselho Tutelar. “Tal prerrogativa possibilita que ocultem ou destruam provas documentais ou eletrônicas imprescindíveis à elucidação dos fatos”, afirma o MPMG. 

As duas conselheiras afastadas do cargo também ficam proibidas de acessar as dependências do Conselho Tutelar e os sistemas informatizados do órgão enquanto durar a instrução processual ou até segunda ordem.  

O Ministério Público não informou o número do processo e nem se o caso está sob sigilo. Em caso de novas informações, a matéria será atualizada.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

conselho-tutelar mpmg nordeste-de-minas

