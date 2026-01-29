Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em BH
Chove extremamente forte em ao menos duas regiões da capital mineira; a cidade também está sob alerta para granizo
A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para chuvas intensas e granizo na capital mineira nesta quinta-feira (29/1).
Conforme atualização enviada pela Defesa Civil às 18h20, chove extremamente forte em ao menos duas regiões de BH. São elas: Pampulha e Noroeste. A precipitação é classificada como extremamente forte quando o volume é de mais de 5 milímetros a cada 5 minutos.
Nas regionais Centro-Sul e Oeste, chove forte, com intensidade de 2,6 mm a 5 mm a cada cinco minutos. Nas Regiões Norte, Venda Nova, Nordeste e Leste, chove fraco, com volume de 0,1 mm a 1 mm por cinco minutos.
Possibilidade de granizo
A Defesa Civil de BH também alertou para a possibilidade de granizo nas próximas horas desta quinta-feira (29/1). As recomendações do órgão são:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.