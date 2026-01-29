Assine
overlay
Início Gerais
CUIDADO NA VOLTA PARA CASA

Vídeo: chove extremamente forte em BH na tarde desta quinta-feira (29/1)

Segundo a Defesa Civil, regiões do Barreiro, Oeste e Centro-Sul registram pancadas extremamente fortes e até granizo às 18h

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/01/2026 18:12 - atualizado em 29/01/2026 18:13

compartilhe

SIGA
x
Moradores da região Oeste registraram a formação de arco-íris em meio a chuva
Moradores da Região Oeste de Belo Horizonte registraram a formação de arco-íris em meio à chuva crédito: Imagens cedidas ao EM

Belo Horizonte registra chuva na tarde desta quinta-feira (29/1) em diferentes regiões. De acordo com a Defesa Civil municipal, a capital mineira está sob alerta de pancadas, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h até 8h de sexta-feira (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o monitoramento do órgão municipal, as regiões do Barreiro, Oeste e Centro-Sul registraram chuva extremamente forte às 17h59. O volume equivale a 5 milímetros em 5 minutos.

Já na Pampulha e Região Nordeste tiveram precipitações leves. 

Leia Mais

Em vídeos registrados por moradores do Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, é possível ver as nuvens carregadas.

Já em imagens feitas no Barreiro e no Bairro Betânia, na Região Oeste, mostram queda de granizo e pancadas fortes. Os belo-horizontinos também registraram, em meio as nuvens escuras, a formação de um arco-íris.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil queda-de-granizo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay