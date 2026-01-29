Vídeo: chove extremamente forte em BH na tarde desta quinta-feira (29/1)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte registra chuva na tarde desta quinta-feira (29/1) em diferentes regiões. De acordo com a Defesa Civil municipal, a capital mineira está sob alerta de pancadas, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h até 8h de sexta-feira (30).

Conforme o monitoramento do órgão municipal, as regiões do Barreiro, Oeste e Centro-Sul registraram chuva extremamente forte às 17h59. O volume equivale a 5 milímetros em 5 minutos.

Já na Pampulha e Região Nordeste tiveram precipitações leves.

Em vídeos registrados por moradores do Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, é possível ver as nuvens carregadas.

Já em imagens feitas no Barreiro e no Bairro Betânia, na Região Oeste, mostram queda de granizo e pancadas fortes. Os belo-horizontinos também registraram, em meio as nuvens escuras, a formação de um arco-íris.

Recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.