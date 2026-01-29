Assine
CARNAVAL DE BH

BH: Bloco Bruta Flor denuncia aumento do feminicídio no país

Bloco completa 11 anos em 2026 e sairá na rua neste domingo (1º/2) com o tema "Mulheres Vivas"

29/01/2026 17:12

O Bloco sai neste domingo (1/2) nas ruas de BH junto com o Levante Nacional Mulheres Vivas
O Bloco sai neste domingo (1º/2) nas ruas de Belo Horizonte junto com o Levante Nacional Mulheres Vivas crédito: Paula Molina / Reprodução

O Bloco Bruta Flor chega ao seu 11º ano de cortejo em Belo Horizonte neste ano com o tema “Mulheres Vivas”. Fundado em 2015, o bloco é produzido e composto somente por mulheres. O cortejo que sairá na rua neste domingo (1º/2) se une ao Levante Nacional Mulheres Vivas, movimento criado em 2025 para articular mobilizações, protestos e ações públicas diante do aumento da violência de gênero no Brasil.  

O país tem observado números alarmantes que demonstram o crescimento dos casos de feminicídio. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Brasil registrou 1.470 mortes de mulheres em 2025, ano com a maior quantidade de vítimas desde a tipificação do crime de feminicídio (2015). Minas Gerais teve 139, atrás apenas de São Paulo, com 233. 

A trilha sonora do cortejo terá como eixo “Canción sin miedo” em sua versão boliviana com adaptações feitas pelo Bruta Flor. A parceria com o Levante Nacional Mulheres Vivas reforça o caráter político do desfile ao conectar o carnaval às lutas que já acontecem nas ruas ao longo do ano. 

O movimento surge como resposta organizada à escalada da violência contra mulheres, enfatiza a negligência do Estado, combate a naturalização do feminicídio e afirma a vida das mulheres como pauta central e inegociável. 

O Bloco Bruta Flor busca reivindicar esse espaço na rua como um chamado para lembrar que nenhuma mulher deve ser silenciada, violentada e assassinada.  

Serviço

Cortejo pré-carnaval: Domingo (1º/2) 

Local de concentração: Rua Aquiles Lobo, 15, Floresta (próximo a Avenida do Contorno)

Horário de concentração: 9h 

Início do Cortejo: 10h 

Trajeto: Segue pela Rua Aquiles Lobo em direção à Avenida Francisco Sales (dispersão)

Tópicos relacionados:

belo-horizonte blocos-de-rua carnaval carnavaldebh feminicidio

