BH: Bloco Bruta Flor denuncia aumento do feminicídio no país
Bloco completa 11 anos em 2026 e sairá na rua neste domingo (1º/2) com o tema "Mulheres Vivas"
O Bloco Bruta Flor chega ao seu 11º ano de cortejo em Belo Horizonte neste ano com o tema “Mulheres Vivas”. Fundado em 2015, o bloco é produzido e composto somente por mulheres. O cortejo que sairá na rua neste domingo (1º/2) se une ao Levante Nacional Mulheres Vivas, movimento criado em 2025 para articular mobilizações, protestos e ações públicas diante do aumento da violência de gênero no Brasil.
O país tem observado números alarmantes que demonstram o crescimento dos casos de feminicídio. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Brasil registrou 1.470 mortes de mulheres em 2025, ano com a maior quantidade de vítimas desde a tipificação do crime de feminicídio (2015). Minas Gerais teve 139, atrás apenas de São Paulo, com 233.
A trilha sonora do cortejo terá como eixo “Canción sin miedo” em sua versão boliviana com adaptações feitas pelo Bruta Flor. A parceria com o Levante Nacional Mulheres Vivas reforça o caráter político do desfile ao conectar o carnaval às lutas que já acontecem nas ruas ao longo do ano.
O movimento surge como resposta organizada à escalada da violência contra mulheres, enfatiza a negligência do Estado, combate a naturalização do feminicídio e afirma a vida das mulheres como pauta central e inegociável.
O Bloco Bruta Flor busca reivindicar esse espaço na rua como um chamado para lembrar que nenhuma mulher deve ser silenciada, violentada e assassinada.
Serviço
Cortejo pré-carnaval: Domingo (1º/2)
Local de concentração: Rua Aquiles Lobo, 15, Floresta (próximo a Avenida do Contorno)
Horário de concentração: 9h
Início do Cortejo: 10h
Trajeto: Segue pela Rua Aquiles Lobo em direção à Avenida Francisco Sales (dispersão)