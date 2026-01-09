Faccionado agride ex-mulher e sogra, e promete matá-las ao sair da prisão

Um homem de 29 anos foi preso depois de agredir com socos e chutes a ex-companheira e a ex-sogra, um dia depois de deixar a prisão no Conjunto Paulo VI, Região Norte de Belo Horizonte. O caso foi registrado na manhã dessa quinta-feira (8/1). Assim que foi preso, ele admitiu ser faccionado e disse que irá matar as duas logo que deixar a prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito havia deixado a cadeia na quarta-feira (7) e foi à casa da ex-companheira para ver os filhos. Durante a madrugada, após sair e retornar com sintomas visíveis de uso de álcool e/ou drogas, começou a agredir a ex, de 23 anos, com socos e chutes.

Conforme os registros, ele teria ouvido de alguém da rua que, enquanto estava preso, a jovem teria se envolvido com uma outra pessoa, o que motivou a ira. Além das agressões físicas, a jovem foi ameaçada com uma faca.

Os vizinhos da vítima perceberam a situação e chamaram a mãe da jovem. Segundo registrado no documento policial, a mulher, de 44 anos, interveio para impedir que o suspeito continuasse batendo na filha e também foi agredida.

Em certo momento, o homem quebrou uma janela e jogou cacos de vidros em direção às vítimas. A ex-sogra dele, que se colocou em frente aos netos para impedir que as crianças fossem atingidas, virou-se de costas para que um caco não atingisse seu rosto e acabou com um corte profundo na coxa esquerda.

O suspeito fugiu, mas foi abordado e contido por policiais militares na região. Ele apresentou resistência e, devido à força que foi necessária para a contenção, precisou passar por atendimento médico na UPA Norte. Durante o transporte até a unidade de saúde, o homem afirmou que, assim que saísse da cadeira, iria matar a ex-companheira e a ex-sogra. Ele ainda afirmou que fazia parte da facção criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP) e “não temia nada”.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito foi conduzido e ouvido por meio da Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), em BH. Na ocasião, foi ratificada a prisão em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria. Depois do registro, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

A polícia também informou que as mulheres foram encaminhadas para atendimento médico hospitalar, onde foram submetidas a exames de corpo de delito. A jovem manifestou interesse em Medidas Protetivas de Urgência e a solicitação foi encaminhada ao Poder Judiciário. O caso segue em tramitação na Deam.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.