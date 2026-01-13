Assine
VIOLÊNCIA

Mulher é esfaqueada por companheiro em hotel no hipercentro de BH

Suspeito, que usava tornozeleira eletrônica e tinha medida protetiva, foi contido no hotel localizado na Rua dos Guaranis, em Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/01/2026 07:44 - atualizado em 13/01/2026 08:13

Centro de BH visto de cima
A mulher foi esfaqueada pelo companheiro em hotel no hipercentro de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher de 47 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 53 anos, dentro de um hotel no hipercentro de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (12/1). 

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em um hotel localizado na Rua dos Guaranis. O porteiro do estabelecimento relatou que ouviu gritos vindos do quarto 207 e, ao verificar a situação, encontrou a porta entreaberta.

Ao entrar no quarto, o funcionário viu o homem empunhando uma faca e a mulher caída no chão, ensanguentada, porém consciente. Ao ser informado de que a polícia seria acionada, o suspeito largou a arma, que foi recolhida pelo porteiro para evitar novas agressões.

O homem permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, onde deu entrada com hálito etílico, fala confusa e estado de agitação. Ela sofreu perfurações no peito, no pescoço e no rosto, mas não corre risco de vida, segundo os militares.

Ainda conforme a PM, o casal estava hospedado no hotel desde o dia 5 de janeiro. O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e havia medida protetiva vigente em relação à companheira.

Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação se o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O caso será apurado pelas autoridades.

