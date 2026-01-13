Mulher é esfaqueada por companheiro em hotel no hipercentro de BH
Suspeito, que usava tornozeleira eletrônica e tinha medida protetiva, foi contido no hotel localizado na Rua dos Guaranis, em Belo Horizonte
compartilheSIGA
Uma mulher de 47 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 53 anos, dentro de um hotel no hipercentro de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (12/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em um hotel localizado na Rua dos Guaranis. O porteiro do estabelecimento relatou que ouviu gritos vindos do quarto 207 e, ao verificar a situação, encontrou a porta entreaberta.
Ao entrar no quarto, o funcionário viu o homem empunhando uma faca e a mulher caída no chão, ensanguentada, porém consciente. Ao ser informado de que a polícia seria acionada, o suspeito largou a arma, que foi recolhida pelo porteiro para evitar novas agressões.
Leia Mais
O homem permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, onde deu entrada com hálito etílico, fala confusa e estado de agitação. Ela sofreu perfurações no peito, no pescoço e no rosto, mas não corre risco de vida, segundo os militares.
Ainda conforme a PM, o casal estava hospedado no hotel desde o dia 5 de janeiro. O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e havia medida protetiva vigente em relação à companheira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação se o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O caso será apurado pelas autoridades.