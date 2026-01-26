Preso homem acusado de matar mulher na frente da filha
Segundo a mãe do autor dos disparos, ele teria sido incentivado a cometer o crime pelo próprio pai, que é presidiário
A Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu um homem, acusado de um crime brutal: matar a ex-companheira, Brenda Luiza Rocha, de 21 anos, na frente da filha, de apenas dois anos, com facadas no rosto, deixando-a trancada em casa. A menina foi levada pelo suposto assassino, para a casa da avó, sua mãe.
A descoberta do crime ocorreu depois de uma ligação telefônica, em que uma mulher, que na verdade era tia do autor, contou ter recebido uma ligação da irmã, falando que o filho de 22 anos teria assassinado a ex-companheira, Brenda.
Ela disse, ainda no telefonema, que tinha ido à casa da irmã e lá se encontrou com o sobrinho, que lhe perguntou o que tinha acontecido. Ele, então, contou que “que teria matado a esposa, desferindo golpes de faca no rosto da vítima, pegado a filha do casal e a levado para a casa da avó, sua mãe”.
A mãe dele disse que o filho chegou com a neta e afirmou ter dado facadas na vítima.
Má influência
A avó da criança, mãe do autor dos disparos, disse ainda que seu filho confessou que tinha sido incentivado pelo próprio pai a matar sua ex-companheira. O pai, em questão, está preso, cumprindo pena em penitenciária.
A PM foi até a casa e, depois de arrombar a porta, que estava trancada, encontraram Brenda morta, caída no chão. A perícia confirmou que ela teve o maxilar quebrado e que o rosto da vítima tinha diversas facadas.
A faca usada no crime foi encontrada dentro da casa, próxima do corpo. Um celular, pertencente à vítima, foi apreendido.
O autor foi preso, na casa de sua mãe, para onde os policiais retornaram.
A dor da criança
Na casa da avó, o desespero da neta. Segundo a avó, a menina ficava o tempo todo pedindo para que ela fosse até sua casa, para ajudar a mãe, que estaria machucada. “Minha mãe está lá dentro da casa machucada”, não cansava de repetir.