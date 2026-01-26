Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Preso homem acusado de matar mulher na frente da filha

Segundo a mãe do autor dos disparos, ele teria sido incentivado a cometer o crime pelo próprio pai, que é presidiário

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
26/01/2026 10:56 - atualizado em 26/01/2026 10:57

compartilhe

SIGA
x
Momento da prisão do homem que matou Branda Luíza, em Governador Valadares
Momento da prisão do homem que matou Branda Luíza, em Governador Valadares crédito: Facebook

A Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu um homem, acusado de um crime brutal: matar a ex-companheira, Brenda Luiza Rocha, de 21 anos, na frente da filha, de apenas dois anos, com facadas no rosto, deixando-a trancada em casa. A menina foi levada pelo suposto assassino, para a casa da avó, sua mãe.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A descoberta do crime ocorreu depois de uma ligação telefônica, em que uma mulher, que na verdade era tia do autor, contou ter recebido uma ligação da irmã, falando que o filho de 22 anos teria assassinado a ex-companheira, Brenda.

Ela disse, ainda no telefonema, que tinha ido à casa da irmã e lá se encontrou com o sobrinho, que lhe perguntou o que tinha acontecido. Ele, então, contou que “que teria matado a esposa, desferindo golpes de faca no rosto da vítima, pegado a filha do casal e a levado para a casa da avó, sua mãe”.

A mãe dele disse que o filho chegou com a neta e afirmou ter dado facadas na vítima.

Má influência

A avó da criança, mãe do autor dos disparos, disse ainda que seu filho confessou que tinha sido incentivado pelo próprio pai a matar sua ex-companheira. O pai, em questão, está preso, cumprindo pena em penitenciária.

A PM foi até a casa e, depois de arrombar a porta, que estava trancada, encontraram Brenda morta, caída no chão. A perícia confirmou que ela teve o maxilar quebrado e que o rosto da vítima tinha diversas facadas.

A faca usada no crime foi encontrada dentro da casa, próxima do corpo. Um celular, pertencente à vítima, foi apreendido.

O autor foi preso, na casa de sua mãe, para onde os policiais retornaram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A dor da criança

Na casa da avó, o desespero da neta. Segundo a avó, a menina ficava o tempo todo pedindo para que ela fosse até sua casa, para ajudar a mãe, que estaria machucada. “Minha mãe está lá dentro da casa machucada”, não cansava de repetir.

Tópicos relacionados:

autor ex-companheira feminicidio filho mae preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay