Homem que matou mulher asfixiada em BH é condenado a 16 anos de prisão

O homem que matou a ex-companheira asfixiada em julho de 2023 na Rua da Bahia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi condenado a 16 anos, sete meses e 15 dias de prisão. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira (21/1) no 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital mineira.

O réu foi condenado por feminicídio por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e com a finalidade de assegurar a ocultação de crime anterior. Ao proferir a sentença, o juiz determinou que o cumprimento da pena seja em regime fechado.



O caso

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu e a vítima tinham um relacionamento amoroso conturbado, permeado de agressões físicas e psicológicas por parte do acusado contra a mulher.

A mulher tinha diversos registros policiais contra o ex-companheiro. Apenas em maio de 2023, a vítima fez ao menos três ocorrências contra o homem. Cerca de dois meses antes de ser assassinada, ela conseguiu uma medida protetiva.

No dia 21 de maio de 2023, poucas semanas antes do crime, o réu foi preso por descumprir tal medida, mas foi solto no dia seguinte. Poucos dias depois, a mulher registrou outra ocorrência contra o homem por ameaçá-la de morte caso não retirasse a medida protetiva.

Um dia antes do crime, mesmo sabendo do impedimento de se aproximar da vítima, o homem foi até a casa dela no Centro de BH.

A denúncia sustentou que vítima e réu se relacionaram intimamente e consumiram bebidas alcoólicas durante a tarde do dia 3 de junho de 2023. Em determinado momento, o homem disse que ia embora. A vítima tentou impedi-lo e ele a agrediu.

A mulher caiu no chão e gritou por socorro. Conforme o MPMG, temendo ser flagrado descumprindo a medida protetiva, o homem a matou asfixiada. A vítima tinha 46 anos na época.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos encontraram a porta do apartamento da vítima arrombada e a mulher caída lá dentro na noite do dia 4 de junho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima. A perícia foi acionada e informou que a mulher morreu asfixiada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



Depois de levantamentos na região, o suspeito foi encontrado e confessou o crime. Ele disse que não aceitava o fim do relacionamento e matou a vítima estrangulada. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia Militar, ele já tinha passagens por agressão, roubo, estelionato, tráfico de drogas, lesão corporal e ameaças.

