Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Mulher é morta a tiros por homem neste sábado, na Grande BH

Suspeito foi encontrado morto na rua; polícia apura possível suicídio depois do crime

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/01/2026 16:07

compartilhe

SIGA
x
A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para o Bairro São Salvador, em Betim (MG)
A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para o Bairro São Salvador, em Betim (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher foi assassinada por um homem na tarde deste sábado (24/1), no Bairro São Salvador, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As idades da vítima e do autor ainda não foram divulgadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, equipes do 33º Batalhão encontraram a mulher já sem vida dentro de uma residência, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Leia Mais

O principal suspeito é um homem, que foi localizado morto em via pública nas proximidades do imóvel. As informações preliminares indicam que ele pode ter tirado a própria vida depois de cometer o crime, mas a circunstância de sua morte ainda será confirmada pela investigação. Não há informação se há grau de parentesco entre ambos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para os procedimentos legais. O caso será investigado.

Tópicos relacionados:

betim feminicidio grande-bh pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay