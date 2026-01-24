Mulher é morta a tiros por homem neste sábado, na Grande BH

Uma mulher foi assassinada por um homem na tarde deste sábado (24/1), no Bairro São Salvador, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As idades da vítima e do autor ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 33º Batalhão encontraram a mulher já sem vida dentro de uma residência, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O principal suspeito é um homem, que foi localizado morto em via pública nas proximidades do imóvel. As informações preliminares indicam que ele pode ter tirado a própria vida depois de cometer o crime, mas a circunstância de sua morte ainda será confirmada pela investigação. Não há informação se há grau de parentesco entre ambos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para os procedimentos legais. O caso será investigado.