Mulher volta de lua de mel e é esfaqueada pelo marido em Ibirité
Segundo a vítima, o marido ficou alterado por uso de bebida e a agrediu física e verbalmente, 12 dias depois do casamento, na Região Metropolitana de BH
Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de agredir e esfaquear a esposa, de 42, em casa. O crime aconteceu no dia em que o casal voltou de lua de mel, no Bairro Durval de Barros, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Informações do boletim de ocorrência dão conta que os dois se casaram em 9 de janeiro e, na última terça-feira (20), voltaram para casa. Durante a noite, a esposa relatou que o marido começou a beber e ela resolveu ir dormir.
No entanto, por volta da meia-noite, o homem entrou no quarto do casal e, com os ânimos exaltados, começou a gritar com ela. Aos militares, a vítima relatou que levantou da cama e, neste momento, recebeu um soco no olho esquerdo.
A mulher contou que pegou uma barra de ferro do banheiro para tentar se defender, mas o marido se armou com uma faca. Conforme o relato, o homem a atacou atrás da orelha esquerda e no braço direito dela, causando cortes.
A vítima acionou o 190 e, no local, o homem foi encontrado pelos militares com a fala desconexa e hálito etílico. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil na cidade. Segundo os registros, o autor não tem histórico criminal. A faca usada no crime não foi encontrada.
Investigação
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o homem foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital e preso em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar.
Segundo a polícia, o homem foi submetido a procedimentos de polícia judiciária e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Ibirité. Ainda segundo a polícia, outras informações serão divulgadas em momento oportuno, de modo a não prejudicar as investigações.