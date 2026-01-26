Problemas no motor lideram ocorrências nas rodovias em MG

As concessionárias que administram duas importantes rodovias mineiras divulgaram balanços sobre os principais problemas enfrentados por motoristas em 2025. As empresas EPR Via Mineira e Nova 381 comandam a BR-040 e BR-381, respectivamente, e indicaram que as panes nos motores são a principal causa de problemas.



A EPR Via Mineira aponta que, entre os 17.141 atendimentos na BR-040, 15.306 foram por problemas no motor, enquanto a Nova 381 aponta que das 7,8 mil chamadas dos motoristas que tiveram parada, 5,4 mil foram pelo mesmo problema mecânico.



Com isso, 89,3% dos problemas veiculares registrados pela concessionária EPR Via Mineira foram por problemas causados no motor. Ou seja, a cada 10 atendimentos feitos pela empresa, nove foram pelo mesmo motivo.



Os demais contratempos são a falta de combustível (1.004) e problemas elétricos (831), que representam 5,9% e 4,8%, respectivamente, das adversidades atendidas no levantamento da EPR. A empresa informa que os problemas evitáveis seguem como principais motivos de paradas na rodovia, o que influencia diretamente na segurança dos usuários e na fluidez do tráfego.



MANUTENÇÃO VEICULAR

O gerente de operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco, destaca que muitos desses problemas se dão pela ausência de atenção do condutor na manutenção veicular, o que coloca em risco a própria vida e as dos demais motoristas. “A rodovia é um organismo vivo. Muitas vezes motoristas desatentos podem, em uma situação de pane, colidir na traseira de veículos, seja no acostamento ou principalmente na faixa de rolamento, onde a condição dessa exposição é elevada para acidentes secundários”, aponta Finco.



Ainda de acordo com o gerente de operações, a revisão veicular inclui itens simples: verificação dos pneus, nível da água do sistema de refrigeração e óleo do motor. “Estamos em um período crucial, em que as chuvas torrenciais acontecem em momentos inesperados do dia. Por isso, como exemplo, o limpador de para-brisa em plenas condições evita possíveis acidentes”, afirma.



O descuido com a manutenção do carro possibilita que não se identifique possíveis problemas, como a palheta do para-brisa citada por Finco. Nos períodos de seca, a palheta fica ressecada e depois, quando acionada, não consegue remover a água da chuva do para-brisa, comprometendo a visibilidade do motorista. É importante destacar que a falta de manutenção em itens importantes no veículo está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resulta em multas aos motoristas.



Segundo Finco, a EPR via mineira faz ações pedagógicas para conscientizar os condutores sobre a importância da manutenção preventiva, da direção segura e da boa relação com os companheiros de pista. “A respeitabilidade transborda para um comportamento seguro no trânsito. A partir do momento que caminhoneiros, motoristas, motociclistas e pedestres têm uma boa convivência, essa respeitabilidade aumenta e a segurança também aumenta em conjunto”, finaliza Finco.



A chamada direção defensiva dialoga com essa respeitabilidade mencionada pelo gerente de operações. Manter uma distância segura entre um carro e outro, respeito ao ambiente no trânsito urbano também previne acidentes.



Em caso de alguma pane na BR-040, a EPR Via Mineira tem viaturas de inspeção que prestam atendimento 24 horas para veículos leves e pesados. Eles disponibilizam guinchos tanto para caminhões pesados quanto para carros de passeio e motocicletas.



A empresa tem cinco bases operacionais, três praças de pedágios e uma base de policiamento estrategicamente posicionadas no trecho pelo qual é responsável. Caso o condutor não esteja próximo a nenhum desses pontos, o motorista pode acionar a concessionária por meio do número 0800 003 1040.



RODOVIA BR-381

Os problemas mecânicos, com 70%, lideram os chamados de socorro recebidos pela Nova 381, concessionária responsável pelo trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. As ocorrências começaram a ser registradas a partir de agosto de 2025.



Das 7,8 mil chamadas de motoristas que tiveram parada forçada na pista, 5,4 mil estavam relacionadas a algum tipo de problema no motor. Panes elétricas, superaquecimento, bateria descarregada e falta de combustível aparecem em uma escala menor, com 13% das ocorrências. A outra parcela é de veículos sobre a faixa de rolamento por questões diversas.



Em caso de viagem, a empresa recomenda que se observe os seguintes itens: condições e calibragem dos pneus, incluindo estepe; estado das palhetas do para-brisas; nível de óleo do motor; nível do líquido de arrefecimento; e lâmpadas dos faróis e lanternas.



Para os motoristas que tiverem problemas mecânicos na rodovia, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, a Nova 381 oferece atendimento com guincho e inspeção de tráfego. É possível solicitar apoio pelo telefone 0800 0 381 381 ou pelo aplicativo Nova 381, disponível para baixar gratuitamente nas lojas de aplicativo de celular.



CONCESSÕES

A EPR Via Mineira assumiu o comando da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em agosto de 2024. Na ocasião, a empresa assinou o contrato de concessão de 30 anos com Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), figurando como responsável pela administração, manutenção e obras dos 232 quilômetros da rodovia.



Já a empresa 4UM Investimentos arrematou o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares em janeiro de 2025. Foi criada a Concessionária Nova 381 para administrar os 303,4 quilômetros da rodovia.

