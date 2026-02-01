Assine
SUL DE MINAS

Homem morre e outro é hospitalizado depois de acidente com jet ski em Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alfenas, as vítimas foram encontradas caídas na água a 50m da margem e retiradas por populares 

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/02/2026 14:22 - atualizado em 01/02/2026 14:22

Segundo testemunhas, os dois homens foram vistos caídos na água, a aproximadamente 50 metros da margem, fora do jet ski
Segundo testemunhas, os dois homens foram vistos caídos na água, a aproximadamente 50 metros da margem, fora do jet ski

Um homem de 29 anos morreu e outro, de 31, foi hospitalizado com dificuldades respiratórias, depois de sofrerem um acidente com jet ski em uma represa no município de Areado, no Sul de Minas, nesse sábado (31/1). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros em Alfenas, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de afogamento e, quando chegaram ao local, encontraram as vítimas às margens. O homem de 29 anos estava em parada cardiorrespiratória, enquanto o de 31, tinha dificuldades para respirar. 

Os bombeiros começaram os primeiros socorros, mas o homem que estava em parada cardiorrespiratória morreu no local. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu também chegou e, após prestar os procedimentos médicos padrões, transportou a vítima com dificuldades respiratórias para o hospital de referência.


O Corpo de Bombeiros informou que, segundo testemunhas, os dois homens foram vistos caídos na água, a aproximadamente 50 metros da margem, fora do jet ski. As vítimas foram resgatadas por pessoas que estavam na represa. 


Os bombeiros acionaram a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil.

