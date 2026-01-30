Bombeiros encontram corpo de homem que salvou filha de afogamento

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O corpo de João Carlos Lacerda, de 36 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta sexta-feira (30/1). O homem foi arrastado pela correnteza do Rio Verde, entre as cidades de Itapagipe e São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, após salvar a filha, de 10 anos, de um afogamento.

Segundo a corporação, na quinta (29/1), João estava na Fazenda Buruti, em Itapagipe, na altura do Km 76 da MGC-255. O acionamento ocorreu por volta das 17h15. Segundo informações coletadas pelos bombeiros, o homem se deslocou até a beira do rio, com a filha, para instalar uma cerca, com intuito de impedir a travessia do gado dentro da água.

Em determinado momento, a criança entrou no rio e começou a se afogar. Foi quando o pai, que não sabia nadar, se lançou na água para socorrer a menina. Ela foi resgatada, mas João acabou submergindo, e não foi mais visto.

Uma equipe de mergulho da corporação foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com os militares, foi feito o reconhecimento do local, bem como a avaliação da profundidade, visibilidade e correnteza do rio. A guarnição ainda adotou técnicas de mergulho autônomo nas áreas propícias a submersão. João Carlos foi localizado submerso no leito do rio.