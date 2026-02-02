Assine
PRISÃO

Policial capixaba aposentado é preso ao atirar em loja de conveniência

O caso ocorreu na madrugada desta segunda (2/2), num posto de gasolina do Bairro Funcionários

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
02/02/2026 12:59

Confusão ocorreu no Posto de Combustíveis da esquina da Afonso Pena com Rua Gonçalves Dias
Confusão ocorreu no Posto de Combustíveis da esquina da Afonso Pena com Rua Gonçalves Dias

Um policial capixaba aposentado, de 54 anos, foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (2/2), depois de se envolver num tumulto, numa loja de conveniência de um posto de gasolina, no Bairro Funcionários, Região Central de Belo Horizonte, quando chegou a sacar um revólver e atirar contra um casal.

A ocorrência foi atendida por policiais militares, que registraram uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD), na Avenida Afonso Pena, 2.300, quando ouviram disparos de uma arma de fogo, vinda de um posto de gasolina, em frente à delegacia.

Os policiais correram para o local e encontraram um tumulto envolvendo um homem, que depois de identificado, soube-se que era um policial civil aposentado, do estado do Espírito Santo.

 O homem tinha sinais de embriaguez. Segundo uma testemunha, um funcionário da loja de conveniência 24 horas, o homem chegou à loja ofendendo um casal, de 22 e 23 anos, tendo jogado uma lata de cerveja contra os dois. Em seguida, os dois homens saíram do estabelecimento e começaram a discutir, do lado de fora da loja.

O jovem, que foi agredido com uma latada de cerveja, saiu para buscar ajuda com um irmão, que é vizinho da loja. Foi nesse momento que os militares chegaram e encontraram o aposentado com um revólver em punho.

O ex-policial foi convencido a largar a arma. Ele estava acompanhado de sua esposa, que alegou que, quando os dois rapazes chegaram, um deles atirou e, por isso, o marido atirou de volta.

Os militares foram até a casa do irmão do homem agredido e lá não encontraram sequer uma arma. Os homens negaram ter feito qualquer disparo.

A polícia foi até a casa desse irmão e não encontrou nada de ilícito. Eles também negaram ter feito qualquer disparo. O ex-policial, que estava hospedado num hotel, na Savassi, com familiares, foi preso e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

aposentado bh policial preso

