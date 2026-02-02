Policial capixaba aposentado é preso ao atirar em loja de conveniência
O caso ocorreu na madrugada desta segunda (2/2), num posto de gasolina do Bairro Funcionários
compartilheSIGA
Um policial capixaba aposentado, de 54 anos, foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (2/2), depois de se envolver num tumulto, numa loja de conveniência de um posto de gasolina, no Bairro Funcionários, Região Central de Belo Horizonte, quando chegou a sacar um revólver e atirar contra um casal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A ocorrência foi atendida por policiais militares, que registraram uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD), na Avenida Afonso Pena, 2.300, quando ouviram disparos de uma arma de fogo, vinda de um posto de gasolina, em frente à delegacia.
Os policiais correram para o local e encontraram um tumulto envolvendo um homem, que depois de identificado, soube-se que era um policial civil aposentado, do estado do Espírito Santo.
- Foragido por homicídio é preso em show sertanejo em Governador Valadares
- Policial civil e cadeirante ficam feridos após arma do agente disparar
- Briga entre policiais para o trânsito no centro de BH
O homem tinha sinais de embriaguez. Segundo uma testemunha, um funcionário da loja de conveniência 24 horas, o homem chegou à loja ofendendo um casal, de 22 e 23 anos, tendo jogado uma lata de cerveja contra os dois. Em seguida, os dois homens saíram do estabelecimento e começaram a discutir, do lado de fora da loja.
O jovem, que foi agredido com uma latada de cerveja, saiu para buscar ajuda com um irmão, que é vizinho da loja. Foi nesse momento que os militares chegaram e encontraram o aposentado com um revólver em punho.
O ex-policial foi convencido a largar a arma. Ele estava acompanhado de sua esposa, que alegou que, quando os dois rapazes chegaram, um deles atirou e, por isso, o marido atirou de volta.
Os militares foram até a casa do irmão do homem agredido e lá não encontraram sequer uma arma. Os homens negaram ter feito qualquer disparo.
A polícia foi até a casa desse irmão e não encontrou nada de ilícito. Eles também negaram ter feito qualquer disparo. O ex-policial, que estava hospedado num hotel, na Savassi, com familiares, foi preso e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia