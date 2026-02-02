Policial capixaba aposentado é preso ao atirar em loja de conveniência

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um policial capixaba aposentado, de 54 anos, foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (2/2), depois de se envolver num tumulto, numa loja de conveniência de um posto de gasolina, no Bairro Funcionários, Região Central de Belo Horizonte, quando chegou a sacar um revólver e atirar contra um casal.

A ocorrência foi atendida por policiais militares, que registraram uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD), na Avenida Afonso Pena, 2.300, quando ouviram disparos de uma arma de fogo, vinda de um posto de gasolina, em frente à delegacia.

Os policiais correram para o local e encontraram um tumulto envolvendo um homem, que depois de identificado, soube-se que era um policial civil aposentado, do estado do Espírito Santo.

O homem tinha sinais de embriaguez. Segundo uma testemunha, um funcionário da loja de conveniência 24 horas, o homem chegou à loja ofendendo um casal, de 22 e 23 anos, tendo jogado uma lata de cerveja contra os dois. Em seguida, os dois homens saíram do estabelecimento e começaram a discutir, do lado de fora da loja.

O jovem, que foi agredido com uma latada de cerveja, saiu para buscar ajuda com um irmão, que é vizinho da loja. Foi nesse momento que os militares chegaram e encontraram o aposentado com um revólver em punho.

O ex-policial foi convencido a largar a arma. Ele estava acompanhado de sua esposa, que alegou que, quando os dois rapazes chegaram, um deles atirou e, por isso, o marido atirou de volta.

Os militares foram até a casa do irmão do homem agredido e lá não encontraram sequer uma arma. Os homens negaram ter feito qualquer disparo.

A polícia foi até a casa desse irmão e não encontrou nada de ilícito. Eles também negaram ter feito qualquer disparo. O ex-policial, que estava hospedado num hotel, na Savassi, com familiares, foi preso e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



