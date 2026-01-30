Foragido por homicídio é preso em show sertanejo em Governador Valadares

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Câmeras de monitoramento por reconhecimento facial ajudaram na prisão de um homem de 29 anos que estava foragido por homicídio em Minas Gerais. A detenção aconteceu durante um show sertanejo da dupla Maiara e Maraísa no Parque de Exposições de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na madrugada desta sexta-feira (30/1).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante o evento o sistema de vigilância indicou a presença do homem que estava sendo procurado. Com a informação, militares que faziam patrulha pelo parque de exposições identificaram e abordaram o suspeito.

O homem não resistiu a prisão. O homicídio que motivou a prisão foi registrado no último 2 de novembro no Bairro Turmalina, também em Governador Valadares.

O homem também tem registro policial por lesão corporal, furto, porte ilegal de arma de fogo, consumo de entorpecentes e outro homicídio. As ocorrências começaram a ser computadas em 2012.