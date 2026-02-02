Homem é preso por maus-tratos a animal no Norte de Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um homem de 54 anos foi preso por maus-tratos a animal e resistência durante ação policial, após denúncias de agressões a uma cadela em uma residência no bairro Jardim Primavera, em Pirapora, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados na tarde desse sábado (31/1) para atender denúncias de que uma cadela estaria sofrendo agressões frequentes por parte do próprio tutor.

Segundo relatos e vídeos registrados por testemunhas, o animal era submetido a afogamentos em um recipiente com água e golpeado pelo suspeito.

Com apoio do Tático Móvel, os militares foram até o endereço informado. No local, o suspeito inicialmente se recusou que os policias entrassem na casa. Após acesso ao imóvel, a cadela foi encontrada acuada, molhada e apresentando sinais de tremor, o que confirmou os indícios de maus-tratos.

Durante a ação, ao receber voz de prisão, o homem que demonstrava sintomas de embriaguez resistiu à ação policial, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Na residência, foram apreendidos um facão e uma focinheira improvisada. O animal foi resgatado e encaminhado para um lar temporário no bairro Industrial, na região Norte da cidade, onde recebeu cuidados, alimentação e abrigo.

O suspeito sofreu lesões leves durante a abordagem e foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, que o encaminhou ao sistema prisional.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos