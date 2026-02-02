Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA ANIMAL

Homem é preso por maus-tratos a animal no Norte de Minas

Denúncias levaram Policia Militar a prender o suspeito de 54 anos após agressões a cadela e resistência durante ação policial no Jardim Primavera, em Pirapora

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
02/02/2026 15:19 - atualizado em 02/02/2026 15:35

compartilhe

SIGA
x
No vídeo gravado por moradores, mostra o suspeito de 54 anos prendende na cabeça da cadela uma focinheira artesanal improvisada de forma brusca
No vídeo gravado por moradores, mostra o suspeito de 54 anos prendende na cabeça da cadela uma focinheira artesanal improvisada de forma brusca crédito: Reprodução/ Redes socias

Um homem de 54 anos foi preso por maus-tratos a animal e resistência durante ação policial, após denúncias de agressões a uma cadela em uma residência no bairro Jardim Primavera, em Pirapora, no Norte de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados na tarde desse sábado (31/1) para atender denúncias de que uma cadela estaria sofrendo agressões frequentes por parte do próprio tutor.

Segundo relatos e vídeos registrados por testemunhas, o animal era submetido a afogamentos em um recipiente com água e golpeado pelo suspeito.

Leia Mais

Com apoio do Tático Móvel, os militares foram até o endereço informado. No local, o suspeito inicialmente se recusou que os policias entrassem na casa. Após acesso ao imóvel, a cadela foi encontrada acuada, molhada e apresentando sinais de tremor, o que confirmou os indícios de maus-tratos.

Durante a ação, ao receber voz de prisão, o homem que demonstrava sintomas de embriaguez resistiu à ação policial, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Na residência, foram apreendidos um facão e uma focinheira improvisada. O animal foi resgatado e encaminhado para um lar temporário no bairro Industrial, na região Norte da cidade, onde recebeu cuidados, alimentação e abrigo.

Na residência do suspeito, foram apreendidos um facão de fabricação artesanal e uma focinheira improvisada
Na residência do suspeito, foram apreendidos um facão de fabricação artesanal e uma focinheira improvisada PMMG/ Divulgação

O suspeito sofreu lesões leves durante a abordagem e foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, que o encaminhou ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

animal maus-tratos minas-gerais policia preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay