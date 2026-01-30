Assine
overlay
Início Gerais
BARREIRO

Homem é preso em flagrante após agredir e tentar estuprar a mãe em BH

Com histórico de violência doméstica e medida protetiva contra o filho, o suspeito de 36 anos foi levado para a delegacia

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
30/01/2026 13:44

compartilhe

SIGA
x
Viatura PMMG
Ao lado do corpo, os policiais militares encontraram uma pedra suja de sangue crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, resistência e desobediência após agredir e tentar estuprar a mãe, de 64 anos, no bairro Pongelupe, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (29/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados por volta das 21h30 para atender uma denúncia de violência doméstica.

No local, a vítima relatou aos policias que na parte da tarde o filho estava usando drogas e conversava com a namorada querendo ter relações sexuais. A namorada não quis e ele ficou nervoso e afirmou que, já que não teria a namorada, ia ter relações com a mãe.

Ainda segundo o relato da vítima, o filho a ameaçou e, em seguida, a empurrou para o quarto e começou a agredi-la com socos na cabeça e a jogou na cama, dizendo que abusaria dela sexualmente.

A mulher começou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a polícia. Com a reação dos vizinhos, o filho fugiu do local antes dos militares chegarem na residência.

A Polícia Militar realizou rastreamento imediato, mas o suspeito não foi encontrado inicialmente. Mais tarde, os militares receberam informações de que ele estaria escondido nas proximidades. Pouco tempo depois, o homem pulou a grade do condomínio onde a mãe mora e permaneceu entre o portão de entrada e a porta de acesso aos apartamentos, tentando novamente entrar na residência.

Segundo a PM, durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão e desobedeceu às ordens policiais, sendo necessário o uso progressivo da força. O homem tentou fugir do local, mas não conseguiu e recebeu atendimento médico, em seguida foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, no Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital.

A vítima informou que já possui histórico de problemas com o filho, com registros de ocorrências com base na Lei Maria da Penha, além de medida protetiva de urgência em vigor. Abalada emocionalmente, fazendo uso contínuo de medicamentos e apresentando tremores, a idosa recusou atendimento médico e decidiu não acompanhar os militares.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o homem foi encaminhado ao sistema prisional. E as investigações seguem na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Pessoa Idosa em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

barreiro bh estupro filho mae preso violenca-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay