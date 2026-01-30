Polícia prende idoso por maus-tratos a cães; animais foram resgatados

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (28/1), um homem de 60 anos suspeito de praticar maus-tratos contra cães no município de Guaxupé, Região Sul do estado. A ação foi realizada após uma denúncia, que levou os policiais até o local onde os animais eram mantidos em condições consideradas degradantes.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma série de irregularidades. Os cães viviam em confinamento, sem alimentação apropriada e água potável. Em alguns casos, a comida oferecida estava estragada. Foi identificado acúmulo de resíduos orgânicos no ambiente e a exposição constante ao sol e à chuva, o que expunha os animais a doenças.

Laudo apontou sofrimento físico

A ocorrência contou com o apoio de uma médica-veterinária do município, que realizou a avaliação clínica dos cães e elaborou um laudo técnico. O documento apontou sofrimento físico e debilidade extrema em parte dos animais, situação que exigiu o resgate imediato e o encaminhamento para atendimento veterinário especializado.

Segundo a PCMG, os cães que apresentavam quadro mais grave foram retirados do local e receberam cuidados médicos. Os demais permanecem sob acompanhamento dos órgãos competentes, que adotaram as medidas administrativas e sanitárias necessárias para garantir a proteção dos animais.

Prisão em flagrante

Diante das condições em que os cães foram encontrados, o homem foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o crime de maus-tratos contra animais é classificado como infração permanente, ou seja, ele se caracteriza enquanto os animais permanecem submetidos à situação degradante, independentemente do momento em que a denúncia é feita. O suspeito será encaminhado ao sistema prisional e as investigações continuam.

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos contra animais incluem ações ou omissões que causem sofrimento, dor ou privação de necessidades básicas, como alimentação adequada, acesso à água, abrigo e cuidados veterinários. Manter animais em locais sujos e que ofereçam risco de doenças, dar alimentos impróprios ou deixá-los expostos ao sol e à chuva também configura crime.

