Maus-tratos: homens que acenderam cigarro em boca de mula são autuados

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) identificou os homens envolvidos em um caso de maus-tratos contra uma mula em São Sebastião da Vargem Alegre (MG), na Região da Zona da Mata. Eles foram autuados nessa sexta-feira (30/1).

De acordo com a polícia, o fato ocorreu há cerca de dois meses, mas só veio à tona depois de vídeos circularem nas redes sociais e chegarem ao conhecimento da corporação. Nas imagens, um homem coloca, de forma forçada, um cigarro na boca do animal e depois acende.

Em seguida, outro indivíduo aparece montando e conduzindo a mula enquanto ela ainda estava com o cigarro na boca. Diante da denúncia, os militares passaram a investigar os fatos.

Os autores, incluindo o responsável pelo animal, foram localizados e um deles confirmou a prática. Eles receberam um Auto de Infração Ambiental, no valor de R$ 1.736,36 e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) e ao Ministério Público. A mula foi avaliada e não apresentava ferimentos, encontrando-se em boas condições de saúde.



Como denunciar maus-tratos

Saber como agir ao presenciar um ato de crueldade é fundamental para coibir essa prática. Qualquer cidadão pode e deve denunciar. O mais importante é reunir o máximo de provas possível, como fotos, vídeos, áudios e o contato de testemunhas.