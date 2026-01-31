Assine
MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Maus-tratos: homens que acenderam cigarro em boca de mula são autuados

Em vídeo divulgado nas redes sociais, homens colocam cigarro na boca de uma mula e depois montam no animal. Caso de maus-tratos ocorreu no interior de Minas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/01/2026 12:44

A Polícia Militar de Meio Ambiente identificou e autuou os homens que gravaram um vídeo acendendo um cigarro na boca de uma mula
A Polícia Militar de Meio Ambiente identificou e autuou os homens que gravaram um vídeo acendendo um cigarro na boca de uma mula crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) identificou os homens envolvidos em um caso de maus-tratos contra uma mula em São Sebastião da Vargem Alegre (MG), na Região da Zona da Mata. Eles foram autuados nessa sexta-feira (30/1).

De acordo com a polícia, o fato ocorreu há cerca de dois meses, mas só veio à tona depois de vídeos circularem nas redes sociais e chegarem ao conhecimento da corporação. Nas imagens, um homem coloca, de forma forçada, um cigarro na boca do animal e depois acende.

Em seguida, outro indivíduo aparece montando e conduzindo a mula enquanto ela ainda estava com o cigarro na boca. Diante da denúncia, os militares passaram a investigar os fatos.

Os autores, incluindo o responsável pelo animal, foram localizados e um deles confirmou a prática. Eles receberam um Auto de Infração Ambiental, no valor de R$ 1.736,36 e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) e ao Ministério Público. A mula foi avaliada e não apresentava ferimentos, encontrando-se em boas condições de saúde.

Como denunciar maus-tratos

Saber como agir ao presenciar um ato de crueldade é fundamental para coibir essa prática. Qualquer cidadão pode e deve denunciar. O mais importante é reunir o máximo de provas possível, como fotos, vídeos, áudios e o contato de testemunhas.

  • Polícia Militar: ligue para o número 190 em casos de flagrante. O serviço funciona 24 horas por dia e a viatura mais próxima será enviada ao local para interromper o crime.

  • Delegacia de Polícia: procure a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Muitas cidades contam com delegacias especializadas em proteção animal.

  • Órgãos ambientais: o Ibama pode ser acionado por meio dos canais oficiais disponíveis em seu site, especialmente em casos envolvendo animais silvestres. Secretarias de meio ambiente municipais e estaduais também recebem denúncias.

  • Ministério Público: o órgão pode ser contatado para investigar casos mais complexos ou de omissão das autoridades policiais.

