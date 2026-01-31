Maus-tratos: homens que acenderam cigarro em boca de mula são autuados
Em vídeo divulgado nas redes sociais, homens colocam cigarro na boca de uma mula e depois montam no animal. Caso de maus-tratos ocorreu no interior de Minas
A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) identificou os homens envolvidos em um caso de maus-tratos contra uma mula em São Sebastião da Vargem Alegre (MG), na Região da Zona da Mata. Eles foram autuados nessa sexta-feira (30/1).
De acordo com a polícia, o fato ocorreu há cerca de dois meses, mas só veio à tona depois de vídeos circularem nas redes sociais e chegarem ao conhecimento da corporação. Nas imagens, um homem coloca, de forma forçada, um cigarro na boca do animal e depois acende.
Em seguida, outro indivíduo aparece montando e conduzindo a mula enquanto ela ainda estava com o cigarro na boca. Diante da denúncia, os militares passaram a investigar os fatos.
Os autores, incluindo o responsável pelo animal, foram localizados e um deles confirmou a prática. Eles receberam um Auto de Infração Ambiental, no valor de R$ 1.736,36 e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) e ao Ministério Público. A mula foi avaliada e não apresentava ferimentos, encontrando-se em boas condições de saúde.
Como denunciar maus-tratos
Saber como agir ao presenciar um ato de crueldade é fundamental para coibir essa prática. Qualquer cidadão pode e deve denunciar. O mais importante é reunir o máximo de provas possível, como fotos, vídeos, áudios e o contato de testemunhas.
-
Polícia Militar: ligue para o número 190 em casos de flagrante. O serviço funciona 24 horas por dia e a viatura mais próxima será enviada ao local para interromper o crime.
-
Delegacia de Polícia: procure a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Muitas cidades contam com delegacias especializadas em proteção animal.
-
Órgãos ambientais: o Ibama pode ser acionado por meio dos canais oficiais disponíveis em seu site, especialmente em casos envolvendo animais silvestres. Secretarias de meio ambiente municipais e estaduais também recebem denúncias.
-
Ministério Público: o órgão pode ser contatado para investigar casos mais complexos ou de omissão das autoridades policiais.