TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende 25 kg de maconha escondidos em lençol

Dois jovens foram presos depois de denúncia de tráfico e bairro de cidade mineira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/02/2026 10:35

Além da droga, no imóvel foram apreendidos uma balança de precisão e R$ 453 em dinheiro
Além da droga, no imóvel foram apreendidos uma balança de precisão e R$ 453 em dinheiro

Dois jovens, de 18 e 23 anos, foram presos com cerca de 25 quilos de drogas na noite desse domingo (1º/2), no Bairro Turmalina, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. 

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam denúncias anônimas de moradores, informando sobre intenso tráfico de drogas na região. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local indicado e conseguiu localizar os suspeitos.

Durante busca na casa, os policiais foram recebidos pelo pai do indivíduo. Ele informou que o filho morava no segundo andar. Ao ser questionado, o suspeito informou que não comercializava as drogas, mas aceitou armazenar os entorpecentes porque precisava de dinheiro e iria receber R$ 500.

A PM encontrou 25 barras de maconha enroladas em um lençol, além de uma sacola contendo quatro tabletes da droga e diversos pedaços fracionados, prontos para comercialização. Ainda no imóvel, foram apreendidos uma balança de precisão e R$ 453 em dinheiro.

Ele confessou o endereço do dono da droga. A PM foi até o local e realizou a prisão do segundo suspeito. 

Diante dos fatos, os dois autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

