JORNADA DUPLA

Gari é preso por tráfico de drogas em estacionamento da prefeitura em MG

Suspeito usava rotina de trabalho para vender entorpecentes no estacionamento da Prefeitura de Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce, diz PM

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 05:42 - atualizado em 29/01/2026 07:03

Os militares encontraram buchas de substância semelhante à maconha no bolso da calça e no boné do suspeito crédito: PMMG/Reprodução

Um gari foi preso por tráfico de drogas nessa quarta-feira (28/1), no estacionamento da Prefeitura de Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima apontar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes durante o turno de coleta de lixo. Ele estaria em posse das drogas ainda no estacionamento da prefeitura, localizado em frente ao quartel da PM.

De acordo com a corporação, o homem buscava drogas em Governador Valadares (MG) e aproveitava a rotina de trabalho para vender os entorpecentes, já que tinha acesso a diversos pontos da cidade e contato com grande número de pessoas. Caso o material acabasse, ele retornava à residência para reabastecer.

Durante a abordagem, os militares encontraram buchas de substância semelhante à maconha no bolso da calça e no boné do suspeito, embaladas de forma típica para comercialização. Com autorização, a equipe realizou buscas na casa do homem, onde localizou mais nove porções do mesmo entorpecente, totalizando várias buchas prontas para venda.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, foi encaminhado ao hospital municipal para avaliação médica e, em seguida, conduzido à delegacia. O material apreendido foi encaminhado para as providências legais.

A prefeitura da cidade foi procurada pela Reportagem, que aguarda resposta. 

