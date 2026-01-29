Gari é preso por tráfico de drogas em estacionamento da prefeitura em MG

Um gari foi preso por tráfico de drogas nessa quarta-feira (28/1), no estacionamento da Prefeitura de Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima apontar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes durante o turno de coleta de lixo. Ele estaria em posse das drogas ainda no estacionamento da prefeitura, localizado em frente ao quartel da PM.

De acordo com a corporação, o homem buscava drogas em Governador Valadares (MG) e aproveitava a rotina de trabalho para vender os entorpecentes, já que tinha acesso a diversos pontos da cidade e contato com grande número de pessoas. Caso o material acabasse, ele retornava à residência para reabastecer.

Durante a abordagem, os militares encontraram buchas de substância semelhante à maconha no bolso da calça e no boné do suspeito, embaladas de forma típica para comercialização. Com autorização, a equipe realizou buscas na casa do homem, onde localizou mais nove porções do mesmo entorpecente, totalizando várias buchas prontas para venda.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, foi encaminhado ao hospital municipal para avaliação médica e, em seguida, conduzido à delegacia. O material apreendido foi encaminhado para as providências legais.

A prefeitura da cidade foi procurada pela Reportagem, que aguarda resposta.