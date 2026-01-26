Assine
FUGITIVO

Tráfico de drogas em Minas: adolescente foge de flagrante e mãe é presa

A mulher foi detida, acusada de ser conivente com o crime de tráfico de drogas. Na casa foram apreendidas duas garruchas, pedras de crack e outras drogas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
26/01/2026 11:58

Crogas e dinheiro apreendidos na casa do menor foragido
Crogas e dinheiro apreendidos na casa do menor foragido crédito: PMMG

As polícias Civil e Militar, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, estão à procura de um menor, L. S. G, de 17 anos, que conseguiu escapar do flagrante de tráfico de drogas, na noite de domingo (25/1).

Policiais militares faziam uma ronda, no Bairro São José, quando avistaram um adolescente em atitude suspeita. No momento em que os policiais se aproximaram, o rapaz saiu correndo e entrou em uma casa.

Ele foi seguido pela polícia, que flagrou o adolescente jogando embrulhos em cima do sofá e espalhando dinheiro. Em seguida, o jovem saiu correndo para os fundos da casa e desapareceu.

Uma vez dentro da casa, os policiais, que entraram por uma janela que estava aberta, encontraram pedras de crack e buchas de maconha, além de dinheiro, espalhados na sala.

Pouco depois, a mãe do adolescente chegou e levou os policiais até o quatro do rapaz. Lá, numa gaveta, os policiais encontraram duas garruchas calibre 22, 202 pedras de crack, sete papelotes de cocaína, 16 estojos com maconha, uma balança de precisão e R$ 1.077 em dinheiro.

Os policiais passaram a questionar a mulher sobre o suspeito e ela acabou caindo em contradição. Por isso, foi detida, acusada de ser conivente com o crime de tráfico de drogas.

Na delegacia, descobriu-se que o adolescente tinha envolvimento com um homicídio, ainda não apurado.

