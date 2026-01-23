BH: operação no ‘Buraco Quente’ termina com seis presos

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a prisão de seis suspeitos na noite dessa quinta-feira (22/1) na área conhecida como ‘Buraco Quente’, na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Os detidos, com idades entre 19 e 27 anos, vão responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Durante a ação, os militares apreenderam três celulares, duas balaclavas, duas pistolas calibre 9 mm com 32 munições, uma pistola calibre .380 com seis munições, além de 200 pinos de cocaína, pedras e porções de crack, buchas e porções de maconha, R$ 190 em dinheiro e duas balanças de precisão.

A operação teve início depois de denúncias anônimas informarem que cerca de dez suspeitos armados estariam circulando pelos becos da região, intimidando moradores e fazendo referências ao Comando Vermelho (CV).

Ao chegarem ao local, conhecido pela disputa entre facções, os policiais foram recebidos a tiros. Diante da gravidade, foi montada uma ação integrada com apoio da aeronave Pegasus, equipes da Rocca, GER e do Batalhão de Choque.

Durante as buscas, militares flagraram um grupo em uma quadra. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos dispararam e fugiram para uma área de mata. Eles chegaram a arremessar uma granada contra os agentes.

Na fuga, um dos suspeitos foi preso com 200 pinos de cocaína em uma bolsa. Outro homem, conhecido pelo apelido “Mamão”, foi capturado escondido sobre uma laje, portando uma pistola 9 mm com numeração raspada, 16 munições e uma touca ninja. Segundo a PM, ele possui extensa ficha criminal, com mais de 20 passagens por crimes como tráfico, porte ilegal de arma, roubo, violência doméstica e desobediência.

Outros dois suspeitos, conhecidos como “Perereca” e “Brigadeiro”, também foram localizados. Durante a fuga, eles dispensaram drogas, uma pistola 9 mm com munições e uma balaclava. Ambos já possuem registros por tráfico, roubo, furto, receptação e outros crimes.

Os demais presos estavam em posse de arma calibre .380, drogas, dinheiro, celulares e balança de precisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Segundo a PM, nenhum suspeito ficou ferido durante a operação.