Assine
overlay
Início Gerais
PEDREIRA PRADO LOPES

BH: operação no ‘Buraco Quente’ termina com seis presos

Suspeitos foram detidos por tráfico, porte ilegal de armas e organização criminosa na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/01/2026 08:04

compartilhe

SIGA
x
Beco no Buraco Quente onde ocorreu o tiroteio entre facções do crime organizado no complexo de favelas Pedreira Prado Lopes/Vila Senhor dos Passos
‘Buraco Quente’, na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste de Belo Horizonte (MG) crédito: Reprodução Google StreetView

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a prisão de seis suspeitos na noite dessa quinta-feira (22/1) na área conhecida como ‘Buraco Quente’, na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os detidos, com idades entre 19 e 27 anos, vão responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Durante a ação, os militares apreenderam três celulares, duas balaclavas, duas pistolas calibre 9 mm com 32 munições, uma pistola calibre .380 com seis munições, além de 200 pinos de cocaína, pedras e porções de crack, buchas e porções de maconha, R$ 190 em dinheiro e duas balanças de precisão.

A operação teve início depois de denúncias anônimas informarem que cerca de dez suspeitos armados estariam circulando pelos becos da região, intimidando moradores e fazendo referências ao Comando Vermelho (CV).

Leia Mais

Ao chegarem ao local, conhecido pela disputa entre facções, os policiais foram recebidos a tiros. Diante da gravidade, foi montada uma ação integrada com apoio da aeronave Pegasus, equipes da Rocca, GER e do Batalhão de Choque.

Durante as buscas, militares flagraram um grupo em uma quadra. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos dispararam e fugiram para uma área de mata. Eles chegaram a arremessar uma granada contra os agentes.

Na fuga, um dos suspeitos foi preso com 200 pinos de cocaína em uma bolsa. Outro homem, conhecido pelo apelido “Mamão”, foi capturado escondido sobre uma laje, portando uma pistola 9 mm com numeração raspada, 16 munições e uma touca ninja. Segundo a PM, ele possui extensa ficha criminal, com mais de 20 passagens por crimes como tráfico, porte ilegal de arma, roubo, violência doméstica e desobediência.

Outros dois suspeitos, conhecidos como “Perereca” e “Brigadeiro”, também foram localizados. Durante a fuga, eles dispensaram drogas, uma pistola 9 mm com munições e uma balaclava. Ambos já possuem registros por tráfico, roubo, furto, receptação e outros crimes.

Os demais presos estavam em posse de arma calibre .380, drogas, dinheiro, celulares e balança de precisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Segundo a PM, nenhum suspeito ficou ferido durante a operação.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay