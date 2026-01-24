Guerra do tráfico: polícia impede novo confronto de facções rivais em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os conflitos entre grupos filiados ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP), facções rivais do Rio de Janeiro, têm se intensificado em Belo Horizonte. Na noite dessa sexta-feira (23/1), cinco pessoas, que seriam filiadas ao CV, foram presas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro São Jorge II, Região Oeste da capital.

O grupo, armado com um fuzil e pistolas de uso restrito, ia em direção à Vila São José, conhecida como Morro do Querosene, para entrar em confronto com gangues filiadas ao TCP.

De acordo com o registro da ocorrência, durante patrulhamento no Morro do Papagaio, militares do 22° Batalhão da PMMG receberam informações de que dez homens armados se dirigiam à Vila Querosene. O grupo teria se dividido em dois carros, um Onix e um Ford Ka.

A informação foi repassada para as equipes que estavam na região, e uma viatura encontrou o primeiro veículo na Avenida Raja Gabaglia. Ao passar pelo carro suspeito, os militares não conseguiram ver os ocupantes e, por isso, decidiram acompanhá-los por um tempo.

Ao entrar na Rua Nascimento Gurgel, no Bairro São Jorge II, o grupo foi abordado. O motorista tentou escapar, mas, mesmo assim, o veículo foi interceptado. Dentro do carro, havia quatro homens maiores de idade, de 18, 20, 23 e 29, e um menor, de 17 anos.

Com eles, foram encontradas cinco armas de uso restrito sendo: um fuzil calibre .556 mm, três pistolas .99mm e um revólver calibre .357. Os militares também encontraram, no bolso de um dos suspeitos, 14 munições .9mm - outras 144 munições também foram encontradas.

O armamento foi apreendido, junto com três aparelhos celulares. Além disso, o carro usado por eles havia registro de furto, em 20 de janeiro, em Betim, na Região Metropolitana de BH.

Durante a abordagem, um dos homens confessou que o grupo participa do tráfico de drogas na Vila das Antenas, que faz parte do Morro das Pedras, Região Oeste de BH, e que os membros são filiados ao Comando Vermelho.

O suspeito ainda confirmou que ele e os comparsas tinham objetivo de enfrentar faccionados rivais na Vila Querosene, em vingança à morte de integrantes do CV.

E o outro veículo?

Os homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e adulteração de veículo. Durante operação na Vila Querosene, os militares encontraram um veículo Ford Ka, semelhante ao descrito pelo informante no início da ocorrência.

O carro estava abandonado, com as portas abertas e marcas de batida frontal. Assim como o Onix, apreendido, o veículo também havia sido furtado na Grande BH, dessa vez em Esmeraldas.

Guerra do tráfico

No último domingo (18/1), um adolescente, de 14 anos, e um homem, de 32, foram executados com tiros na cabeça no Morro das Pedras, Região Oeste de BH. Outra adolescente, de 17 anos, também foi ferida no ataque e teve que ser internada no Hospital João XXIII. O ataque aconteceu na Avenida Silva Lobo, em um ponto conhecido como Praça do Sereno, na Vila São Jorge.

De acordo com a PMMG, a execução foi fruto da disputa de território entre duas facções criminosas. Imagens de câmeras de segurança na região mostraram como foi a dinâmica do ataque. As três vítimas estavam em um bar, quando uma motocicleta com dois ocupantes parou na porta.

Duas pessoas desembarcaram, sacaram revólveres e dispararam contra as vítimas. Na sequência, a dupla fugiu.

*Com informações de Ivan Drummond