Líder de facção morre em troca de tiros com a PM
'CK' foi localizado por meio de um trabalho do Serviço de Inteligência da PM. Ele era um dos líderes da facção Unidos do Faisão, ligada ao Comando Vermelho
A guerra do tráfico de drogas na Grande Belo Horizonte pode ter provocado mais uma morte. Desta vez, um dos líderes do comércio de entorpecentes na Vila Cemig, Região Oeste de Belo Horizonte, Caio Guilherme Valentim Alves, conhecido como “CK”, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar, na noite dessa sexta-feira (23/1).
“CK” era um dos líderes da facção Unidos do Faisão, ligada ao Comando Vermelho (CV). Segundo informações da Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça, tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e organização criminosa e estava escondido no Bairro Califórnia.
A localização de “CK” foi possível graças ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar.
Com base nessas informações, o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) foi acionado e enviou viaturas ao Bairro Califórnia. Ao se ver cercado, no entanto, “CK” reagiu e atirou contra os militares, que responderam aos disparos.
Ele foi baleado e levado com vida para a UPA Santa Terezinha, mas morreu na unidade de saúde.
Segundo a Polícia Militar, “CK” seria um dos responsáveis pela mudança no itinerário de uma linha de ônibus que atende o Bairro Califórnia. A alteração ocorreu por questões de segurança, após ameaças feitas por integrantes do tráfico de drogas.