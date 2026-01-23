Homem é morto a tiros em bar da Região Leste de BH

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (22/1) em um bar localizado no Beco Antônio Rocha Almeida, no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h após denúncias de que havia uma pessoa caída no local. Ao chegarem ao bar, os militares encontraram a vítima já sem sinais vitais.

A perícia da Polícia Civil esteve na cena e identificou que os disparos foram feitos com arma de calibre 9 mm, sendo encontrados cartuchos deflagrados na parte externa do estabelecimento. O homem foi atingido na cabeça, no peito e no braço, mas não foi possível determinar o número exato de tiros.

O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

De acordo com a PM, a vítima possuía seis passagens por tráfico de drogas, além de registros por lesão corporal e dano. O bar é conhecido como ponto de venda de drogas, e cerca de 30 pessoas estavam no local no momento do crime, mas ninguém quis testemunhar.

Imagens de câmeras de segurança foram analisadas, porém não ajudaram na identificação dos suspeitos: uma delas registrou apenas o som dos disparos e a correria, outra apresentou falhas técnicas, e a terceira não gravava imagens.

O filho da dona do bar relatou que os tiros ocorreram na área externa do estabelecimento e que a vítima correu para dentro do bar ao ser baleada.

A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas, e o caso está sob investigação da Polícia Civil.