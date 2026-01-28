Justiça determina que acusado de matar o gari Laudemir vá a júri popular

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, vai a júri popular. Ele será julgado por homicídio duplamente qualificado e pelo crime de ameaça contra a motorista Eledias Aparecida Rodrigues, que dirigia o caminhão de coleta de lixo no dia do crime, 11 de agosto do ano passado. A pronúncia foi emitida pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (28/1).

A decisão está sujeita a recurso. Se mantida a pronúncia em segunda instância, a data do julgamento será marcada.

Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido da defesa do acusado para revogação da prisão preventiva, e determinou que Renê continue detido. O acusado foi preso no dia do crime e teve a prisão em flagrante convertida empreventiva no dia 13 de agosto.

A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza também indeferiu o pleito de decretação de sigilo dos autos, assim como o pedido de restituição do celular.

Por meio de nota, a defesa de Renê — formada pelos advogados Bruno Rodrigues e Thiago Minagé — informou que "recebeu a decisão de pronúncia para que o processo seja encaminhado para julgamento perante o júri popular com surpresa". O texto afirma ainda que a defesa vai manusear "o respectivo recurso para que os excessos acusatórios e as provas nulas sejam reconhecidos e retirados dos autos".

Por sua vez, o advogado da família de Laudemir, Tiago Lenoir, informou que segue comprometido com a responsabilização do acusado pelo crime. "O próximo passo é a condenação perante o Tribunal do Júri de BH, com uma pena robusta, à altura da gravidade e da natureza hedionda do crime cometido", afirmou.

Relembre o crime

O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi morto com um tiro no abdômen no momento em que realizava a coleta de lixo no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de BH, no dia 11 de agosto do ano passado. O tiro teria sido disparado por Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, com a arma da esposa dele, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Ana Paula Lamego Balbino.

No dia do homicídio, Renê teria se irritado com o caminhão de lixo que transitava à sua frente e, de acordo com a investigação da PCMG, chegou a ameaçar a motorista do veículo de coleta, Eledias Aparecida Rodrigues. Após o tiro que matou Laudemir ter sido disparado, Renê seguiu normalmente a rotina: foi para o trabalho, para casa e, em seguida, para a academia, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Renê se tornou réu em 15 de setembro, quando a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e responde por quatro crimes – ameaça, porte ilegal de arma de fogo, fraude processual e homicídio qualificado. Já Ana Paula Lamego Balbino foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, por ter cedido a arma ao marido, e por prevaricação.

