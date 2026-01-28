Assine
MORTE DE GARI

Justiça determina que acusado de matar o gari Laudemir vá a júri popular

A pronúncia emitida nesta quarta-feira (28/1) ainda mantém a prisão preventiva de Renê da Silva Nogueira Júnior

Laura Scardua
Clara Mariz
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
28/01/2026 19:00 - atualizado em 28/01/2026 22:47

A pronúncia foi decidida pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza nesta quarta-feira (28/1)
Renê da Silva Nogueira Júnior é acusado de matar o gari, Laudemir de Souza Fernandes, em agosto de 2025 crédito: Redes sociais/Reprodução - PCMG/Reprodução

Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, vai a júri popular. Ele será julgado por homicídio duplamente qualificado e pelo crime de ameaça contra a motorista Eledias Aparecida Rodrigues, que dirigia o caminhão de coleta de lixo no dia do crime, 11 de agosto do ano passado. A pronúncia foi emitida pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (28/1).  

A decisão está sujeita a recurso. Se mantida a pronúncia em segunda instância, a data do julgamento será marcada.

Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido da defesa do acusado para revogação da prisão preventiva, e determinou que Renê continue detido. O acusado foi preso no dia do crime e teve a prisão em flagrante convertida empreventiva no dia 13 de agosto. 

A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza também indeferiu o pleito de decretação de sigilo dos autos, assim como o pedido de restituição do celular. 

Por meio de nota, a defesa de Renê — formada pelos advogados Bruno Rodrigues e Thiago Minagé — informou que "recebeu a decisão de pronúncia para que o processo seja encaminhado para julgamento perante o júri popular com surpresa". O texto afirma ainda que a defesa vai manusear "o respectivo recurso para que os excessos acusatórios e as provas nulas sejam reconhecidos e retirados dos autos".

Por sua vez, o advogado da família de Laudemir, Tiago Lenoir, informou que segue comprometido com a responsabilização do acusado pelo crime. "O próximo passo é a condenação perante o Tribunal do Júri de BH, com uma pena robusta, à altura da gravidade e da natureza hedionda do crime cometido", afirmou.

Relembre o crime 

O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi morto com um tiro no abdômen no momento em que realizava a coleta de lixo no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de BH, no dia 11 de agosto do ano passado. O tiro teria sido disparado por Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, com a arma da esposa dele, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Ana Paula Lamego Balbino. 

 

No dia do homicídio, Renê teria se irritado com o caminhão de lixo que transitava à sua frente e, de acordo com a investigação da PCMG, chegou a ameaçar a motorista do veículo de coleta, Eledias Aparecida Rodrigues. Após o tiro que matou Laudemir ter sido disparado, Renê seguiu normalmente a rotina: foi para o trabalho, para casa e, em seguida, para a academia, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Renê se tornou réu em 15 de setembro, quando a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e responde por quatro crimes – ameaça, porte ilegal de arma de fogo, fraude processual e homicídio qualificado. Já Ana Paula Lamego Balbino foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, por ter cedido a arma ao marido, e por prevaricação.

Veja linha do tempo

  • Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.
  • Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.
  • Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.
  • O suspeito teria abaixado a janela e gritado que, caso ela encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.
  • Na sequência, ele teria seguido adiante, estacionado, saído do carro armado e derrubado o carregador da arma. Ele teria então apanhado o carregador do chão, engatilhado a pistola, segundo o registro policial.
  • Ele teria feito o disparo que atingiu Laudemir no abdômen.
  • O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.
  • No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.
  • Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de uma academia na Av. Raja Gabaglia.
  • Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

