BH: briga por tráfico deixa um morto na Pedreira Prado Lopes
Homem envolvido no tráfico foi morto a tiros na noite desse sábado (31/1). Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu no local
Um rapaz de 20 anos foi morto com cinco tiros na Pedreira Prado Lopes, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste, na noite desse sábado (31/1). De acordo com a Polícia Militar (PM), a morte pode estar relacionada a uma briga por tráfico na área.
Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, na mesma região.
Ele morreu na unidade de saúde, onde foram constatadas cinco perfurações por tiros em todo o corpo dele. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e vai investigar o caso. Ninguém foi preso.