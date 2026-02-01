BH: briga por tráfico deixa um morto na Pedreira Prado Lopes

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um rapaz de 20 anos foi morto com cinco tiros na Pedreira Prado Lopes, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste, na noite desse sábado (31/1). De acordo com a Polícia Militar (PM), a morte pode estar relacionada a uma briga por tráfico na área.

Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, na mesma região.

Ele morreu na unidade de saúde, onde foram constatadas cinco perfurações por tiros em todo o corpo dele. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e vai investigar o caso. Ninguém foi preso.

