CRIMINALIDADE

BH: briga por tráfico deixa um morto na Pedreira Prado Lopes

Homem envolvido no tráfico foi morto a tiros na noite desse sábado (31/1). Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu no local

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/02/2026 08:22 - atualizado em 01/02/2026 08:24

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Quando a PM chegou ao local do crime, vítima já havia sido encaminhada ao hospital crédito: arquivo/EM

Um rapaz de 20 anos foi morto com cinco tiros na Pedreira Prado Lopes, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste, na noite desse sábado (31/1). De acordo com a Polícia Militar (PM), a morte pode estar relacionada a uma briga por tráfico na área.

Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, na mesma região.

Ele morreu na unidade de saúde, onde foram constatadas cinco perfurações por tiros em todo o corpo dele. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e vai investigar o caso. Ninguém foi preso.

