VALE DO RIO DOCE

Homem é executado a tiros à luz do dia em frente a bar no interior de MG

Dois indivíduos em uma motocicleta preta se aproximaram da vítima e efetuaram diversos tiros. Crime aconteceu nesta quinta-feira (29/1), em Ipatinga

29/01/2026 22:08

Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, foi morto a tiros em Ipatinga
Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, foi morto a tiros em Ipatinga

Um homem de 26 anos, identificado como Paulo Ricardo Gomes da Silva, foi executado a tiros em frente a um bar em Ipatinga (MG), na região do Vale do Rio Doce. O homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (29/1). A Polícia Militar (PMMG) foi acionada às 9h40.

Os disparos ocorreram na Rua Sanhaço, no Bairro Vila Celeste. Segundo a PMMG, dois indivíduos em uma motocicleta preta se aproximaram da vítima e um deles efetuou diversos tiros enquanto o homem estava em frente ao estabelecimento.

Após ser baleado, o homem ainda foi socorrido por terceiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde morreu.

A Polícia Militar compareceu ao local do crime, quando realizou o isolamento da área e acionou os peritos da Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, as autoridades não tinham identificado os suspeitos. Equipes seguem realizando o rastreamento.

De acordo com a PM, a vítima possuía diversas passagens por tráfico de drogas, além de registros por ameaça e lesão corporal. Contudo, a motivação do assassinato ainda é apurada. 

“A Polícia Militar solicita o apoio da população. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada de forma imediata e anônima pelo telefone 190”, informou a instituição policial em comunicado.

