Temporal em BH: veja o volume acumulado em todas as regionais
Chuva forte chegou a causar o bloqueio de algumas vias; previsão é de que pode voltar a chover na capital mineira
Em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 desta quinta-feira (29/1), a maioria das regionais de Belo Horizonte registrou grandes volumes acumulados de chuva. Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro. Confira os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:
- Barreiro: 39,4 mm (11,9% da média mensal)
- Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)
- Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)
- Leste: 15,2 mm (4,6%)
- Nordeste: 28,2 mm (8,5%)
- Noroeste: 45,8 mm (13,8%)
- Norte: 45,0 mm (13,6%)
- Oeste: 44,2 mm (13,4%)
- Pampulha: 51,6 mm (15,6%)
- Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)
Com a tempestade registrada nesta quinta, quase todas as regionais, com exceção apenas da Hipercentro, já superaram a média histórica de janeiro, que é de 330,9 mm.
- Barreiro: 385,7 (116,6%)
- Centro Sul: 380,6 (115)
- Hipercentro: 291,6 (88,1%)
- Leste: 334,4 (101,1%)
- Nordeste: 359,4 (108,6%)
- Noroeste: 394,4 (114,7%)
- Norte: 357,6 (108,1%)
- Oeste: 463 (139,9%)
- Pampulha: 365,4 (110,4%)
- Venda Nova: 357 (107,9%)
A força das chuvas fez com que a Defesa Civil do município bloqueasse, preventivamente, três vias: as avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. As três vias já foram liberadas. Alguns bairros chegaram a registrar granizo.
Previsão
De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. O órgão municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 e 40 mm, com raios e rajadas de vento até as 8h desta sexta-feira (30/1). As recomendações do órgão são:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.