TEMPORAL

Temporal em BH: veja o volume acumulado em todas as regionais

Chuva forte chegou a causar o bloqueio de algumas vias; previsão é de que pode voltar a chover na capital mineira

E
Repórter
29/01/2026 20:32

Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1)
Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 29/1/2026

Em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 desta quinta-feira (29/1), a maioria das regionais de Belo Horizonte registrou grandes volumes acumulados de chuva. Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro. Confira os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:

  • Barreiro: 39,4 mm (11,9% da média mensal)
  • Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)
  • Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)
  • Leste: 15,2 mm (4,6%)
  • Nordeste: 28,2 mm (8,5%)
  • Noroeste: 45,8 mm (13,8%)
  • Norte: 45,0 mm (13,6%)
  • Oeste: 44,2 mm (13,4%)
  • Pampulha: 51,6 mm (15,6%)
  • Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)

Com a tempestade registrada nesta quinta, quase todas as regionais, com exceção apenas da Hipercentro, já superaram a média histórica de janeiro, que é de 330,9 mm.

  • Barreiro: 385,7 (116,6%)
  • Centro Sul: 380,6 (115)
  • Hipercentro: 291,6 (88,1%)
  • Leste: 334,4 (101,1%)
  • Nordeste: 359,4 (108,6%)
  • Noroeste: 394,4 (114,7%)
  • Norte: 357,6 (108,1%)
  • Oeste: 463 (139,9%)
  • Pampulha: 365,4 (110,4%)
  • Venda Nova: 357 (107,9%)

A força das chuvas fez com que a Defesa Civil do município bloqueasse, preventivamente, três vias: as avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. As três vias já foram liberadas. Alguns bairros chegaram a registrar granizo.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. O órgão municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 e 40 mm, com raios e rajadas de vento até as 8h desta sexta-feira (30/1). As recomendações do órgão são:

  • Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo; 
  • Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; 
  • Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; 
  • Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores; 
  • Procure estacionar em um local seguro e coberto.

 Recomendações em caso de chuva

  • Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

