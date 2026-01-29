Temporal em BH: veja o volume acumulado em todas as regionais

Em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 desta quinta-feira (29/1), a maioria das regionais de Belo Horizonte registrou grandes volumes acumulados de chuva. Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro. Confira os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:

Barreiro: 39,4 mm (11,9% da média mensal)

Centro-Sul: 47,2 mm (14,3%)

Hipercentro: 27,2 mm (8,2%)

Leste: 15,2 mm (4,6%)

Nordeste: 28,2 mm (8,5%)

Noroeste: 45,8 mm (13,8%)

Norte: 45,0 mm (13,6%)

Oeste: 44,2 mm (13,4%)

Pampulha: 51,6 mm (15,6%)

Venda Nova: 45,5 mm (13,8%)

Com a tempestade registrada nesta quinta, quase todas as regionais, com exceção apenas da Hipercentro, já superaram a média histórica de janeiro, que é de 330,9 mm.

Barreiro: 385,7 (116,6%)

Centro Sul: 380,6 (115)

Hipercentro: 291,6 (88,1%)

Leste: 334,4 (101,1%)

Nordeste: 359,4 (108,6%)

Noroeste: 394,4 (114,7%)

Norte: 357,6 (108,1%)

Oeste: 463 (139,9%)

Pampulha: 365,4 (110,4%)

Venda Nova: 357 (107,9%)

A força das chuvas fez com que a Defesa Civil do município bloqueasse, preventivamente, três vias: as avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. As três vias já foram liberadas. Alguns bairros chegaram a registrar granizo.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil, ainda pode voltar a chover forte em BH. O órgão municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 e 40 mm, com raios e rajadas de vento até as 8h desta sexta-feira (30/1). As recomendações do órgão são:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Recomendações em caso de chuva