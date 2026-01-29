Chuva em BH: avenidas nas regiões Oeste e Pampulha são desbloqueadas
Interdições foram realizadas por risco de transbordamento de córrego e inundação
As Avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste de BH, foram desbloqueadas. As interdições foram realizadas nesta quinta-feira (29/1) por risco de transbordamento de córrego e inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal.
A liberação das vias na Pampulha ocorreu por volta de 19h10. Já na Região Oeste, a Avenida Francisco Sá foi desbloqueada por volta de 19h35.
As ações foram tomadas em decorrência da chuva que atinge a capital mineira. As avenidas foram interditadas pela Defesa Civil de BH, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.