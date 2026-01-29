Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS

Chuva em BH: avenidas nas regiões Oeste e Pampulha são desbloqueadas

Interdições foram realizadas por risco de transbordamento de córrego e inundação

Laura Scardua
Repórter
29/01/2026 19:47

Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1)
Imagem meramente ilustrativa. Regiões de Belo Horizonte registraram chuva extremamente forte nesta quinta-feira (29/1) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 29/1/2026

As Avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste de BH, foram desbloqueadas. As interdições foram realizadas nesta quinta-feira (29/1) por risco de transbordamento de córrego e inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal.

A liberação das vias na Pampulha ocorreu por volta de 19h10. Já na Região Oeste, a Avenida Francisco Sá foi desbloqueada por volta de 19h35.

As ações foram tomadas em decorrência da chuva que atinge a capital mineira. As avenidas foram interditadas pela Defesa Civil de BH, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

