Chuva em BH: avenidas nas regiões Oeste e Pampulha são desbloqueadas

As Avenidas Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, e a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste de BH, foram desbloqueadas. As interdições foram realizadas nesta quinta-feira (29/1) por risco de transbordamento de córrego e inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal.

A liberação das vias na Pampulha ocorreu por volta de 19h10. Já na Região Oeste, a Avenida Francisco Sá foi desbloqueada por volta de 19h35.

As ações foram tomadas em decorrência da chuva que atinge a capital mineira. As avenidas foram interditadas pela Defesa Civil de BH, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.

Recomendações em caso de chuva