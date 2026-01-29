Chuva em BH: avenidas são interditadas sob risco de inundação

As avenidas Francisco Sá, na Região Oeste de BH, e Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, foram interditadas nesta quinta-feira (29/1) sob risco de inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal. As ações foram tomadas em decorrência da forte chuva que atinge a capital mineira.

Na Região Oeste, há possibilidade de o Córrego dos Pintos, que passa sob a via, transbordar. Na Pampulha, a inundação pode ser provocada pelo transbordamento do Córrego Suzana, conforme o órgão municipal.

A Defesa Civil de BH enviou para a população um alerta de risco iminente. As avenidas foram interditadas pelo órgão, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.

Alerta para chuvas intensas

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para chuvas intensas e granizo na capital mineira nesta quinta-feira (29/1).

As recomendações do órgão são:

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Recomendações em caso de chuva