ALERTA

Chuva em BH: avenidas são interditadas sob risco de inundação

As interdições ocorrem nas regiões Oeste e Pampulha; capital mineira está sob alerta para chuvas intensas e granizo

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
29/01/2026 19:00 - atualizado em 29/01/2026 19:04

BH está sob alerta para chuvas intensas e granizo nesta quinta-feira (29/1)
BH está sob alerta para chuvas intensas e granizo nesta quinta-feira (29/1) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

As avenidas Francisco Sá, na Região Oeste de BH, e Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, foram interditadas nesta quinta-feira (29/1) sob risco de inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal. As ações foram tomadas em decorrência da forte chuva que atinge a capital mineira.

Na Região Oeste, há possibilidade de o Córrego dos Pintos, que passa sob a via, transbordar. Na Pampulha, a inundação pode ser provocada pelo transbordamento do Córrego Suzana, conforme o órgão municipal. 

A Defesa Civil de BH enviou para a população um alerta de risco iminente. As avenidas foram interditadas pelo órgão, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.

Alerta para chuvas intensas

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para chuvas intensas e granizo na capital mineira nesta quinta-feira (29/1). 

As recomendações do órgão são: 

  • Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo; 
  • Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; 
  • Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; 
  • Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores; 
  • Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

