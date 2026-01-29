Chuva em BH: avenidas são interditadas sob risco de inundação
As interdições ocorrem nas regiões Oeste e Pampulha; capital mineira está sob alerta para chuvas intensas e granizo
compartilheSIGA
As avenidas Francisco Sá, na Região Oeste de BH, e Sebastião de Brito e Cristiano Machado, na Pampulha, foram interditadas nesta quinta-feira (29/1) sob risco de inundação, de acordo com a Defesa Civil municipal. As ações foram tomadas em decorrência da forte chuva que atinge a capital mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Na Região Oeste, há possibilidade de o Córrego dos Pintos, que passa sob a via, transbordar. Na Pampulha, a inundação pode ser provocada pelo transbordamento do Córrego Suzana, conforme o órgão municipal.
- Governo de Minas confirma rompimento em mina da Vale
- BH está sob alerta de chuva com raios e ventos nesta quinta-feira (29/1)
A Defesa Civil de BH enviou para a população um alerta de risco iminente. As avenidas foram interditadas pelo órgão, assim como BHTrans e Guarda Civil Municipal.
Alerta para chuvas intensas
A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para chuvas intensas e granizo na capital mineira nesta quinta-feira (29/1).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As recomendações do órgão são:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.