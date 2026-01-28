Pai acusa filho de agressão brutal antes de morrer em Belo Horizonte

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 43 anos, apontado como responsável pela morte do próprio pai, de 69, foi preso em Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (27/1) no Bairro Lagoa, na Região de Venda Nova.

Antes de morrer, a vítima, segundo a Polícia Militar, contou que o filho chegou em casa bêbado e sob efeito de drogas. O idoso relatou ainda que, durante uma discussão, começou a ser agredido com um pedaço de mangueira. Ele também afirmou que o filho tentou enforcá-lo e, por isso, o acertou no ombro com uma chave de fenda e correu para fora do imóvel, quando gritou por socorro.

Conforme a polícia, a esposa da vítima afirmou que o marido era alcoólatra. Ainda de acordo com a mulher, o filho é usuário de cocaína e, pouco antes do assassinato, os dois tiveram uma discussão com troca de agressões físicas.

Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Justinópolis. O idoso queixava-se de dor no peito, sendo atendido prioritariamente na unidade médica. Ele ficou em observação, mas acabou morrendo. No boletim de ocorrência, não há registro da gravidade nem do tipo das lesões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aos militares, o homem atribuiu ao pai o início da violência e, por isso, teria “apenas” se defendido. Contra ele já havia um mandado de prisão expedido pela Vara da Família de Belo Horizonte. O registro policial também não cita o crime cometido. Ele foi conduzido ao sistema prisional depois de passar pela delegacia da Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada.