Concurso público em Minas abre 162 vagas e salários chegam a R$ 3,4 mil

A Prefeitura de Itapagipe, Triângulo Mineiro, publicou o edital de um novo concurso público com a oferta de 162 vagas destinadas a candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Os salários mais altos ultrapassam R$ 3,4 mil.

As oportunidades contemplam diferentes cargos, com jornadas de trabalho de até 40 horas semanais. Do total de vagas disponíveis, 11 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme previsto no edital.

As inscrições para o concurso começam no dia 30 de março e deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Itapagipe, a partir das 9h. O prazo para se inscrever segue até as 16h do dia 4 de maio.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de maio. Os valores variam de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido: R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio ou técnico e R$ 100 para nível superior.

Os salários partem de R$ 1.669,57 para cargos que exigem nível de escolaridade fundamental e chegam a R$ 3.412,92 para as vagas que exigem ensino superior completo.

O edital também detalha a estrutura das provas, que variam conforme o grau de escolaridade. Para os cargos que exigem ensino incompleto ou ensino fundamental completo, a avaliação será composta por 25 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 5 de Conhecimentos Gerais. Já para os cargos de nível médio, a prova contará com 35 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (5), Noções de Informática (5), Legislação (5), Conhecimentos Gerais (5) e Conhecimentos Específicos (5).

Os candidatos aos cargos que exigem ensino médio ou técnico completos também responderão a uma prova com 35 questões, seguindo a mesma distribuição de disciplinas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Raciocínio Lógico, 5 de Noções de Informática, 5 de Legislação, 5 de Conhecimentos Gerais e 5 de Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível superior, a avaliação terá igualmente 35 questões, porém com maior peso para os Conhecimentos Específicos, que somarão 10 questões, além de 5 questões de cada uma das seguintes áreas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Gerais.

Todas as informações sobre os cargos disponíveis, salários e demais orientações estão detalhadas no edital, disponível para consulta no site da Prefeitura de Itapagipe.