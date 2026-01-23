Concursos em MG: veja editais abertos e os mais aguardados para este ano

Candidatos que buscam uma vaga no serviço público em Minas Gerais devem intensificar os estudos. O estado tem diversos editais importantes abertos e previstos para este ano, com oportunidades que abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A busca por estabilidade e remunerações atrativas movimenta milhares de pessoas.

As seleções incluem órgãos do Judiciário, da segurança pública e também administrações municipais. Para quem está de olho em uma nomeação, organizar a rotina de preparação é fundamental, já que a concorrência costuma ser acirrada. Manter o foco nos conteúdos básicos e acompanhar as notícias sobre cada certame faz toda a diferença.

Editais Abertos e com Provas Próximas

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

Atenção, bacharéis em Direito! O TJMG já publicou o edital para o concurso da magistratura. São 103 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto, com remuneração inicial de R$ 35.877. O edital foi divulgado em 17 de janeiro de 2026, e as provas objetivas estão previstas para o dia 28 de junho de 2026.

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG - Área Administrativa)

Outro concurso com edital na praça é o da PCMG para a área de apoio. A seleção oferece 104 vagas para o cargo de Técnico-Assistente da Polícia Civil. As provas estão marcadas para o dia 26 de abril de 2026, uma excelente oportunidade para quem busca uma vaga de nível médio na segurança pública.

Concursos Previstos e Aguardados

Polícia Penal de Minas Gerais

Na área de segurança, o concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais é uma grande promessa para o segundo semestre. A banca organizadora, AOCP, já foi contratada, o que indica que a publicação do edital está próxima. Fique atento aos canais oficiais para não perder a data de lançamento.

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG - Carreiras Policiais)

Além do certame administrativo, há uma forte expectativa por um novo concurso para as carreiras policiais da PCMG, com possíveis vagas para investigador, escrivão e delegado. O órgão já sinalizou a necessidade de reforçar seu quadro de pessoal, então é importante iniciar a preparação.

Prefeituras do interior e da capital

Diversas prefeituras, incluindo a de Belo Horizonte, estudam lançar editais para áreas como educação, saúde e administração. Embora uma previsão anterior para a capital apontasse para o segundo semestre de 2025, é fundamental que os candidatos acompanhem o Diário Oficial dos Municípios e os sites oficiais das prefeituras para confirmar os novos cronogramas.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Apesar de ser um certame federal, o CNU tem um grande impacto em Minas Gerais, com locais de prova e vagas distribuídas pelo estado. O modelo permite concorrer a diversas vagas em diferentes órgãos federais com uma única inscrição. É importante acompanhar as notícias do Governo Federal sobre a possibilidade de uma nova edição.

É importante ressaltar que o cenário dos concursos é dinâmico. As informações sobre previsões podem mudar, por isso, sempre confirme os detalhes, como datas e vagas, nos sites oficiais dos órgãos e das bancas organizadoras.

