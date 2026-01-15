Concurso Petrobras: veja os cargos, salários e o que estudar para a prova

A Petrobras se prepara para um novo concurso público, com previsão de aplicação das provas pela banca Cesgranrio em 2026. A expectativa é que o edital com todas as regras seja publicado em 2026, embora ainda não haja confirmação oficial da Petrobras sobre a data, movimentando milhares de candidatos que sonham com uma carreira na estatal. A necessidade de novas contratações surge em meio a um Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que deve abrir um número significativo de vagas.

Embora a lista oficial de cargos ainda não tenha sido divulgada, os editais anteriores oferecem um bom roteiro do que esperar. As oportunidades costumam abranger tanto o nível médio/técnico quanto o superior, com salários iniciais que se destacam no mercado de trabalho. Para as funções técnicas, a remuneração inicial geralmente fica entre R$ 3.446 e R$ 5.878, enquanto para os cargos de nível superior, os valores podem variar entre R$ 11 mil e R$ 14.386.

Além do salário base, a Petrobras oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui participação nos lucros, plano de saúde, previdência complementar e auxílios educacionais. As áreas mais comuns nos certames da companhia incluem:

Nível médio/técnico: operação, manutenção de equipamentos, química de petróleo, segurança do trabalho e logística.

Nível superior: engenharias (diversas especialidades), administração, economia, geologia, análise de sistemas e direito.

O que estudar para a prova

A estrutura da prova organizada pela Cesgranrio, que costuma ser a responsável pelos concursos da Petrobras, segue um padrão bem definido, dividido entre conhecimentos básicos e específicos. Para garantir uma boa preparação, é essencial focar nos conteúdos que têm maior peso na pontuação final.

Na parte de conhecimentos básicos, comum a todos os cargos, as disciplinas cobradas são, geralmente, língua portuguesa e matemática. Já a seção de conhecimentos específicos é a mais importante e varia conforme a área de atuação escolhida pelo candidato. Por exemplo, um engenheiro mecânico encontrará questões sobre termodinâmica e mecânica dos fluidos, enquanto um profissional de TI será avaliado em redes de computadores e segurança da informação.

Para quem deseja sair na frente, a principal recomendação é estudar com base no último edital divulgado para o cargo de interesse. Organizar um cronograma de estudos, resolver questões de provas anteriores da Cesgranrio e aprofundar-se nos temas específicos da área são passos fundamentais para aumentar as chances de aprovação. Analisar o estilo da banca ajuda a entender o nível de profundidade exigido em cada matéria.

