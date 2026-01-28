Assine
overlay
Início Gerais
Descumprimento

Homem é preso por violar e perseguir a ex

No dia anterior à prisão, o suspeito já teria ameaçado de morte a filha do casal, dizendo que "sua turma iria matá-la"

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
28/01/2026 21:15

compartilhe

SIGA
x
Mesmo com medida protetiva, mulher é perseguida por ex; homem foi preso
Mesmo com medida protetiva, mulher é perseguida por ex; homem foi preso crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 58 anos foi preso nesta terça-feira (27/1), em Patos de Minas, por descumprir medida protetiva de urgência contra ele. Segundo a Polícia Militar, além de invadir o apartamento da ex-esposa, ele fez ameaças de morte contra ela e contra uma das filhas do casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A PM foi acionada por volta das 14h, após a vítima relatar que o ex-marido estava em sua residência, perturbando o sossego e a ameaçando de morte. Ela informou que os dois estão separados devido a brigas constantes e que já havia solicitado medida protetiva, atualmente em vigor, justamente por ameaças anteriores.

Leia Mais

Ainda conforme o relato, no dia anterior à prisão, o suspeito teria ameaçado de morte a filha do casal, dizendo que "sua turma iria matá-la". No dia da ocorrência, ele voltou ao apartamento, recusou-se a sair e permaneceu no local contra a vontade da ex-esposa, reforçando a situação de perseguição e de importunação psicológica.

O homem foi preso no imóvel, mas negou as acusações e alegou que foi ao local apenas para usar o banheiro e pegar alimentos, além de afirmar que não fez ameaças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram a existência da medida protetiva e conduziram o suspeito à delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por perturbação do sossego, descumprimento de medida protetiva e perseguição.

Tópicos relacionados:

descumprimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay