Homem é preso por violar e perseguir a ex

Um homem de 58 anos foi preso nesta terça-feira (27/1), em Patos de Minas, por descumprir medida protetiva de urgência contra ele. Segundo a Polícia Militar, além de invadir o apartamento da ex-esposa, ele fez ameaças de morte contra ela e contra uma das filhas do casal.

A PM foi acionada por volta das 14h, após a vítima relatar que o ex-marido estava em sua residência, perturbando o sossego e a ameaçando de morte. Ela informou que os dois estão separados devido a brigas constantes e que já havia solicitado medida protetiva, atualmente em vigor, justamente por ameaças anteriores.

Ainda conforme o relato, no dia anterior à prisão, o suspeito teria ameaçado de morte a filha do casal, dizendo que "sua turma iria matá-la". No dia da ocorrência, ele voltou ao apartamento, recusou-se a sair e permaneceu no local contra a vontade da ex-esposa, reforçando a situação de perseguição e de importunação psicológica.

O homem foi preso no imóvel, mas negou as acusações e alegou que foi ao local apenas para usar o banheiro e pegar alimentos, além de afirmar que não fez ameaças.

Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram a existência da medida protetiva e conduziram o suspeito à delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por perturbação do sossego, descumprimento de medida protetiva e perseguição.