Homem que mantinha adolescente de 15 anos em cárcere privado é preso

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (27/1), em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri. Ele é suspeito de agredir uma adolescente de apenas 15 anos, e de mantê-la em cárcere privado.



A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da PCMG, após a mãe da vítima registrar o desaparecimento da filha, ocorrido dias antes. A equipe policial, iniciou as investigações e localizou o imóvel onde a adolescente estava.



Quando chegaram ao local, os policiais constataram que, além de manter a vítima contra a própria vontade no local, o homem administrava substâncias entorpecentes a ela. De acordo com a PCMG, a adolescente foi encontrada em estado de desorientação.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Já a adolescente foi entregue à mãe.