Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO MUCURI

Homem que mantinha adolescente de 15 anos em cárcere privado é preso

Além de manter a vítima contra a própria vontade no local, o suspeito administrava substâncias entorpecentes a ela

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/01/2026 19:29

compartilhe

SIGA
x
Crime foi cometido em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri
Crime foi cometido em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri crédito: Victor Couy/Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (27/1), em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri. Ele é suspeito de agredir uma adolescente de apenas 15 anos, e de mantê-la em cárcere privado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da PCMG, após a mãe da vítima registrar o desaparecimento da filha, ocorrido dias antes. A equipe policial, iniciou as investigações e localizou o imóvel onde a adolescente estava.

Leia Mais

Quando chegaram ao local, os policiais constataram que, além de manter a vítima contra a própria vontade no local, o homem administrava substâncias entorpecentes a ela. De acordo com a PCMG, a adolescente foi encontrada em estado de desorientação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Já a adolescente foi entregue à mãe.

Tópicos relacionados:

carcere carcere-privado filha homem mulher policia policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay