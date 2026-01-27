Adolescente de 13 anos é resgatada ao viajar sozinha para encontrar homem

Uma adolescente de 13 anos, que viajava sozinha e sem documentação legal do estado de São Paulo com destino a Sergipe, foi resgatada na noite de domingo (25/1) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Montes Claros (MG), Região Norte do estado.

Ela foi localizada no km 513 da BR-251, após troca de informações entre a PRF da Bahia e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), que alertaram as equipes em Minas Gerais sobre o deslocamento da menor.

A adolescente estava em um ônibus interestadual que partiu de Diadema (SP) com destino a Aracaju (SE). Durante a abordagem, os policiais constataram que ela não tinha autorização judicial nem documentos que permitissem a viagem desacompanhada, em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ao ser ouvida, a jovem relatou que a viagem teria sido planejada e custeada por um homem de 30 anos, com quem mantinha contato virtual. Segundo o depoimento, o suspeito teria organizado toda a logística do deslocamento por meio de aplicativos de mensagens, inclusive providenciando o transporte até o terminal rodoviário em São Paulo.

As autoridades apontam indícios de aliciamento, já que o destino final seria a residência do homem, em Sergipe. Diante da gravidade da situação, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga possíveis crimes, incluindo aliciamento de menor e outras infrações previstas na legislação. O celular da adolescente foi apreendido para perícia, a fim de auxiliar nas investigações.

A menor foi entregue ao Conselho Tutelar de Montes Claros, que acompanha as medidas de proteção. O ônibus utilizado na viagem foi recolhido ao pátio credenciado, devido à infração administrativa da empresa de transporte por permitir o embarque da menor sem as exigências legais.