Pastor é denunciado por abuso sexual de criança de 3 anos durante viagem

Uma mulher de 26 anos denunciou um pastor evangélico, casado com a mãe dela, por abuso sexual contra sua filha de 3 anos, durante uma viagem em família a Guarapari, no Espírito Santo. O caso foi registrado em Belo Horizonte e está sob apuração da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), já que os fatos aconteceram neste estado.

Segundo o relato da mãe da criança, a família estava hospedada em um quarto compartilhado na cidade capixaba no dia 3 de janeiro deste ano. No local estavam ela, a mãe, o suspeito, com seus dois filhos de 1 e 5 anos e a suposta vítima .

O homem denunciado vive com a mãe dela há mais de duas décadas. O investigado ocupava o cargo de pastor titular em uma congregação na capital mineira, que teve as atividades encerradas após a repercussão da denúncia.

De acordo com a denunciante, depois de passar o dia com a filha na praia, ela deu banho na criança e pediu a sua mãe que ficasse com a menina enquanto saía por cerca de uma hora para ir ao supermercado. Ao retornar, encontrou a filha chorando muito dentro do quarto. Ao entrar no cômodo, o suspeito estava deitado e "fingia que estava dormindo".

“Ela chorava muito, chegou a vomitar de tanto chorar. Eu entrei no quarto e tirei minha filha imediatamente dali”, relatou.

A mãe disse que perguntou a criança o que havia acontecido e ouviu o relato do abuso. Conforme o boletim de ocorrência, a menina reclamou de dores e disse que o suspeito colocou a mão em suas nádegas. Ainda segundo o registro policial, a mãe gravou o relato da filha logo após o episódio, material que foi anexado à ocorrência. Ela disse ter encontrado fezes na roupa íntima da menina após o ocorrido.

A avó da criança, esposa do suspeito, não presenciou a situação. Segundo a denunciante, a mãe estava em outro cômodo do imóvel e afirmou não ter ouvido nada.

Confronto

A mulher relata que confrontou o suspeito logo após ouvir o relato da filha. Segundo ela, o homem negou as acusações e passou a gritar com a criança. “Na hora em que ele começou a xingar a minha filha, eu tirei ela do quarto. Ela só tem três anos”, contou.

A denunciante afirma que a filha nunca demonstrou ter medo do suspeito antes do episódio. “Ela sempre chamou ele de ‘vovô’, abraçava, nunca teve reação de receio”, disse.

A mãe da criança acionou a Polícia Militar no Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi informada de que o caso deveria ser registrado também em Belo Horizonte, cidade de residência da família, para o prosseguimento das medidas legais. Já em Belo Horizonte, a mulher acionou novamente a Polícia Militar e registrou a ocorrência na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depcar).

A menina foi submetida a exames periciais. De acordo com a denunciante, a médica legista que avaliou a menor teria afirmado que o modo de agir é característico de indivíduos com "experiência" nesse tipo de conduta. Embora a investigação tenha sido iniciada em Minas Gerais, o delegado responsável esclareceu que a competência para solicitar a prisão preventiva é da justiça do Espírito Santo, local do crime.

A mulher também afirmou que sofreu violência sexual por parte do mesmo homem desde os 5 anos de idade, período em que passou a morar com a mãe e o então companheiro. Segundo ela, os episódios ocorreram por anos, principalmente durante a madrugada, quando dormia no mesmo quarto que ele.

“Eu dormia num colchão no chão, ao lado da cama. Era durante a madrugada que isso acontecia”, relatou.

De acordo com a denunciante, após passar a ter um quarto separado, os episódios com contato físico cessaram, mas as situações de constrangimento continuaram. “Ele ia até a porta do meu quarto e ficava se masturbando”, afirmou.

Ainda segundo o relato, a mulher diz que contou diversas vezes à mãe sobre o que vivenciava na infância, mas nenhuma providência foi tomada. Após a denúncia envolvendo a filha, ela afirma que a mãe passou a apoiar o marido e a culpá-la pela situação, o que resultou no rompimento do contato entre elas.

Suspeitas envolvendo outra criança

A denunciante também relatou comportamentos considerados inadequados envolvendo o irmão de 5 anos, filho do suspeito. Segundo ela, a criança passou a apresentar sinais de sexualização precoce e foi exposta a conteúdos impróprios no computador do pai.

Em outro episódio, ainda segundo a mulher, o menino afirmou que o pai teria tocado em seu corpo, mas depois voltou atrás, dizendo que “foi o diabo” que o fez falar aquilo. Para a denunciante, há indícios de que o menino tenha sido coagido.

Investigação e paradeiro

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foram adotadas as providências iniciais, incluindo o pedido de medida protetiva para a criança.

Como os fatos ocorreram no Espírito Santo, o procedimento foi encaminhado à Polícia Civil do estado. O investigado não foi localizado em Belo Horizonte; a denunciante afirma ter informações de que ele teria fugido para outro estado, onde tem familiares. A reportagem procurou a Polícia Civil capixaba e até o fechamento desta matéria não teve retorno. O espaço segue em aberto.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima