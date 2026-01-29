Assine
overlay
Início Internacional
DUPLO HOMICÍDIO

Cirurgião é acusado de matar ex-mulher e o marido dela

Polícia aponta que o crime foi precedido por perseguição, invasão da casa e ameaças feitas pelo ex-marido

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/01/2026 13:25

compartilhe

SIGA
x
Spencer e Monique foram mortos pelo ex dela, em 30 de dezembro
Spencer e Monique foram mortos pelo ex dela, em 30 de dezembro crédito: Redes sociais

O cirurgião vascular Michael McKee foi preso acusado de homicídio qualificado pela morte da ex-mulher, Monique Tepe, e do novo marido dela,  Spencer Tepe, em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. O homem de 39 anos foi detido no dia 10 de janeiro e responde também por invasão de domicílio. Segundo a polícia, ele teria ameaçado a ex-companheira repetidas vezes antes de atirar no casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

McKee e Monique foram casados por cerca de dois anos, com cerimônia realizada em 2015. O divórcio foi formalizado em 2017, com a alegação de incompatibilidade. 

Monique e Michael se casaram em 2015, após um breve relacionamento
Monique e Michael se casaram em 2015, após um breve relacionamento Redes sociais

Monique e Spencer eram casados desde 2021. Os dois foram encontrados mortos dentro da casa da família na manhã de 30 de dezembro, após amigos acionarem a polícia ao estranharem a ausência dele no trabalho.

De acordo com a imprensa internacional, uma testemunha relatou que McKee disse a Monique que poderia “matá-la a qualquer momento”, além de afirmar que ela sempre seria a esposa dele e que a encontraria onde quer que estivesse. 

Outra testemunha afirmou que Monique contou ter sido estrangulada e forçada a manter relações sexuais não consensuais durante o período em que foi casada com o médico.

A polícia informou que, no momento do crime, os dois filhos do casal Tape, um bebê de um ano e uma criança de quatro, estavam dentro da residência, mas não ficaram feridos. O cachorro da família também foi encontrado ileso.

Leia Mais

Investigações

Segundo os investigadores, McKee invadiu a casa de Monique e Spencer no dia 6 de dezembro, cerca de três semanas antes do crime, enquanto o casal estava fora da cidade. Na ocasião, eles viajavam para assistir a um jogo de futebol americano.

Amigos que estavam com o casal relataram à polícia que Monique deixou o evento mais cedo naquela noite, demonstrando estar abalada por algo relacionado ao ex-marido. A polícia afirma ainda que McKee foi visto diversas vezes nas imediações da casa antes dos assassinatos, dirigindo um SUV prateado que possuía um adesivo com uma placa posteriormente identificada como roubada.

Os corpos de Monique e Spencer foram encontrados cerca de seis horas depois do assassinato, estimam os investigadores. Monique apresentava um ferimento de bala no peito, enquanto Spencer foi atingido por múltiplos disparos. Cápsulas de munição calibre 9 mm foram encontradas na cena, o que levou os investigadores a descartar a hipótese de homicídio seguido de suicídio.

A arma utilizada no ataque, segundo os detetives, estava equipada com um silenciador. Durante a prisão de McKee, em Chicago, a polícia apreendeu diversas armas e afirmou haver uma ligação preliminar entre uma delas e o crime.

Prisão e acusações

Michael McKee foi localizado e preso após uma busca que durou dez dias. Ele permanece sob custódia no Condado de Franklin, sem direito à fiança. Caso seja condenado, pode pegar prisão perpétua. O médico se declarou inocente de todas as acusações.

Documentos judiciais revelaram que, na noite do crime, o celular de McKee permaneceu por cerca de 17 horas sem qualquer atividade em seu local de trabalho, um hospital em Illinois, o que levantou suspeitas sobre uma possível tentativa de criar um álibi.

A chefe de polícia de Columbus, Elaine Bryant, afirmou que o ataque foi direcionado e relacionado à violência doméstica. “Acreditamos que este foi um ataque planejado. Identificamos o responsável pelos assassinatos de Monique e Spencer Tepe, e essa pessoa é Michael McKee”, disse em coletiva.

Familiares de Monique afirmaram que a prisão do ex-marido não foi uma surpresa. Em nota, a família das vítimas descreveu o relacionamento de Monique e Spencer como “lindo, forte e profundamente feliz” e disse estar empenhada em buscar justiça e proteger o futuro dos filhos do casal. O caso segue sob investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um assunto que envolve a convivência entre as pessoas e que é sempre motivo de preocupação é o chamado relacionamento tóxico. Como identificar? Como evitar? No BBB 23, inclusive, um caso chamou atenção e teve repercussão: a relação de Gabriel Fop com Bruna Griphao. -Freepik
Um assunto que envolve a convivência entre as pessoas e que é sempre motivo de preocupação é o chamado relacionamento tóxico. Como identificar? Como evitar? No BBB 23, inclusive, um caso chamou atenção e teve repercussão: a relação de Gabriel Fop com Bruna Griphao. Freepik
Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante. -Reprodução Instagram
Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante. Reprodução Instagram
“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu. -Reprodução TV Globo
“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu. Reprodução TV Globo
Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela. -pexels
Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela. pexels
Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão. -pexels
Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão. pexels
A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil. -pexels
A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil. pexels
Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros. -pexels
Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros. pexels
Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes. -pexels
Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes. pexels
De acordo com especialistas, frases como “se você sair com as suas amigas, é porque não me ama” é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional. -Freepik
De acordo com especialistas, frases como “se você sair com as suas amigas, é porque não me ama” é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional. Freepik
O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver. -Freepik
O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver. Freepik
As ameaças podem vir antes de “punições” como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez. -Freepik
As ameaças podem vir antes de “punições” como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez. Freepik
Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada. -Freepik
Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada. Freepik
Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima. -Freepik
Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima. Freepik
Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida. -Freepik
Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida. Freepik
O ciÃºme excessivo Ã© uma das caracterÃ­sticas de uma relaÃ§Ã£o abusiva. O ciÃºme Ã© tanto que atÃ© pessoas de fora do relacionamento podem perceber. Isso tambÃ©m pode prejudicar a autoestima das vÃ­timas, que acham que estÃ£o errando e dando margem para acreditarem em traiÃ§Ã£o. -Freepik
O ciÃºme excessivo Ã© uma das caracterÃ­sticas de uma relaÃ§Ã£o abusiva. O ciÃºme Ã© tanto que atÃ© pessoas de fora do relacionamento podem perceber. Isso tambÃ©m pode prejudicar a autoestima das vÃ­timas, que acham que estÃ£o errando e dando margem para acreditarem em traiÃ§Ã£o. Freepik
Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador. -Freepik
Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador. Freepik
Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador. -Freepik
Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador. Freepik
Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem. -Freepik
Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem. Freepik
Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a). -Freepik
Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a). Freepik
Vale ressaltar que, embora os casos envolvendo homens abusadores sejam mais divulgados – e certamente mais comuns – há também ocorrências em que a mulher é a responsável pelo lado tóxico da relação. Inclusive, há mulheres que chegam ao ponto de matar ou ordenar a morte do parceiro. -Imagem de Steve Watts por Pixabay
Vale ressaltar que, embora os casos envolvendo homens abusadores sejam mais divulgados – e certamente mais comuns – há também ocorrências em que a mulher é a responsável pelo lado tóxico da relação. Inclusive, há mulheres que chegam ao ponto de matar ou ordenar a morte do parceiro. Imagem de Steve Watts por Pixabay

Tópicos relacionados:

crimes estados-unidos ex-mulher feminicidio mundo violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay