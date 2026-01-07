Acusado de violência sexual, Ben Yedder assina com clube do Marrocos

O atacante francês Wissam Ben Yedder, envolvido em vários processos relacionados à violência sexual, assinou um contrato de seis meses com opção de renovação por uma temporada com o Wydad Casablanca, do Marrocos, anunciou o clube nesta quarta-feira (7).

Nos últimos anos, Ben Yedder tem sido notícia por comparecer aos tribunais, o que o fez perder espaço no futebol de elite europeu.

O jogador de 35 anos, que defendeu a seleção francesa em 19 jogos (três gols marcados), foi uma estrela do futsal antes de brilhar no Toulouse entre 2010 e 2016.

Após três temporadas no Sevilla, jogou no Monaco de 2019 a 2024, antes de assinar com o Sepahan SC, do Irã, em abril de 2025, e depois com o Sakaryaspor, da segunda divisão turca, em setembro do mesmo ano.

Em novembro de 2025, Ben Yedder compareceu ao tribunal criminal dos Alpes Marítimos, no sudeste da França, para responder a uma acusação de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual".

Ele e seu irmão, Sabri, já haviam sido acusados em 2023, após denúncias — que ambos negam — feitas por duas jovens, de 18 e 19 anos na época dos supostos incidentes.

Além disso, no início de setembro, ele foi multado em 90 mil euros (R$ 566 mil na cotação atual) pelo tribunal correcional de Nice por abuso psicológico contra sua esposa, com quem está em processo de divórcio.

Após uma condenação na Espanha por fraude fiscal enquanto jogava pelo Sevilla, Ben Yedder também foi julgado em 2024 por violência sexual contra uma jovem durante uma noite de embriaguez. Ele foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa e recorreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

anr/iba/pm/meb/cb/aa