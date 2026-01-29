Assine
FOTOS E VÍDEO

Temporal desta quinta-feira (29/1) assusta moradores de BH: veja registros

Ruas tomadas por enxurradas, alagamentos e córregos próximos à cota de transbordamento foram registradas durante a forte chuva

Repórter
29/01/2026 21:21

Enxurrada em Belo Horizonte após forte chuva
Córrego Ressaca, na Avenida Heráclito de Mourão, se aproximou da cota de transbordamento crédito: Rafael Rocha/EM/D.A.Press

O temporal registrado nesta quinta-feira (29/1) em Belo Horizonte, além de causar estragos, assustou a população. Por meio de fotos e vídeos, moradores registraram fortes enxurradas e cursos d'água próximos à cota de transbordamento.

No Anel Rodoviário, na altura do Engenho Nogueira, na Região Noroeste da capital, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping Del Rey, um trecho alagou devido às chuvas. Em vídeo registrado por motoristas que trafegavam pela área, uma das pistas aparece com grande quantidade de água acumulada.

Na Avenida Heráclito de Mourão, na Região da Pampulha, o nível das águas do Córrego Ressaca subiu bastante e ameaçou transbordar. A via, porém, não foi interditada pelas equipes da Defesa Civil do município.

Enxurrada em Belo Horizonte após forte chuva
Forte enxurrada tomou a Rua Nepomuceno, no Bairro Prado Reprodução

Já no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, foram registradas fortes enxurradas nas ruas que descem em direção à Avenida Francisco Sá, a qual chegou a ser fechada devido ao risco de transbordamento do Córrego dos Pintos, canalizado sob a pista. A via já foi liberada ao trânsito.

De acordo com a Defesa Civil do município, em um período de duas horas e meia, entre as 17h e as 19h30 desta quinta-feira (29/1), a maioria das regionais de Belo Horizonte registrou grandes volumes de chuva acumulada. Na Pampulha, a mais chuvosa da capital mineira, o índice pluviométrico foi de 51,6 mm, o que representa 15,6% do total esperado para o mês de janeiro.

Ainda segundo o órgão, pode voltar a chover forte em BH. A Defesa Civil municipal emitiu alerta para chuvas de volume entre 20 e 40 mm, com raios e rajadas de vento até as 8h desta sexta-feira (30/1).

