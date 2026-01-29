Assine
HOMICÍDIO

Adolescente de 17 anos é morto a tiros na Região Norte de BH

Um jovem de 18 anos ficou ferido. De acordo com o boletim de ocorrências, as duas vítimas fumavam maconha em um beco

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/01/2026 10:41

PM ainda não tem pistas dos assassinos de adolescente no Minaslândia
PM ainda não tem pistas dos assassinos de adolescente no Minaslândia crédito: Instagram

Um adolescente de 17 anos é a mais nova vítima da guerra do tráfico na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (28/1), num beco da Vila Minaslândia, Região Norte de Belo Horizonte. Um jovem de 18 anos ficou ferido, com dois tiros - um no braço e outro na perna.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, as duas vítimas estavam fumando maconha, quando dois homens se aproximaram e começaram a atirar, fugindo a pé em seguida.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima caído, com tiros no peito e cabeça.

Testemunhas contaram aos policiais sobre o jovem que tinha sido ferido. Os policiais iniciaram uma busca e o encontraram, levando-o para o Hospital Risoleta Neves.

Os militares fizeram, também, uma busca na residência do jovem ferido e lá encontraram, debaixo de um colchão, uma pistola Taurus calibre 9mm carregada com 15 munições. Além disso, recolheram uma mochila contendo um carregador alongado com 22 munições, além de 72 pinos de cocaína e três balanças de precisão.

Informações dos policiais dão conta de que tanto o adolescente quanto o jovem baleado seriam integrantes de uma quadrilha do tráfico na região. Ninguém foi preso ainda.

