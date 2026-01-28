Mulher com menor de idade e filha com paralisia cerebral é presa com drogas
Além da droga, foram apreendidas balanças de precisão, 40 embalagens do tipo "chup-chup" e telefones celulares em Santa Rita do Itueto (MG), no Vale do Rio Doce
compartilheSIGA
Uma mulher de 38 anos, um homem de 20 anos e um adolescente de 13 anos foram conduzidos à delegacia nessa terça-feira (27/1) ao serem flagrados com drogas em uma residência no distrito de Alto São José, em Santa Rita do Itueto (MG), no Vale do Rio Doce do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que suspeitos estariam comercializando entorpecentes na região. Durante as buscas, os militares localizaram o homem e o adolescente. O jovem afirmou que estaria apenas de passagem pela cidade, a mando da chamada “Tropa do Mantém”, e que estava hospedado em um imóvel já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. A criança foi liberada e retornou à residência mencionada.
Os policiais seguiram até o local indicado, apontado como ponto de armazenamento das drogas, onde foram recebidos pela mulher e pelo menor de idade, que chegou primeiro. Inicialmente, ela negou que houvesse entorpecentes no imóvel, mas o homem acabou afirmando: “Perdemos”, e pediu que ela indicasse onde os materiais estavam escondidos.
Leia Mais
Durante as buscas na residência e em um lote próximo, foram apreendidas nove pedras de crack, 35 porções de cocaína, uma porção maior da droga, além de balanças de precisão, 40 embalagens do tipo “chup-chup” e telefones celulares supostamente utilizados na atividade criminosa.
A mulher relatou que recebia pagamento para guardar as drogas, acolher suspeitos na residência e indicar possíveis compradores. No momento da abordagem, ela estava acompanhada da filha de 14 anos, que possui paralisia cerebral e necessita de cuidados constantes.
Como os responsáveis legais pelo adolescente não foram localizados, ele foi acompanhado pelo Conselho Tutelar, que assumiu as providências cabíveis. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Resplendor, onde o caso será investigado. A ocorrência também apura possível corrupção de menores e ligações com outros registros de tráfico na região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A filha mais velha da mulher ficou responsável pelos cuidados da adolescente com deficiência.