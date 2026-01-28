Mulher com menor de idade e filha com paralisia cerebral é presa com drogas

Uma mulher de 38 anos, um homem de 20 anos e um adolescente de 13 anos foram conduzidos à delegacia nessa terça-feira (27/1) ao serem flagrados com drogas em uma residência no distrito de Alto São José, em Santa Rita do Itueto (MG), no Vale do Rio Doce do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que suspeitos estariam comercializando entorpecentes na região. Durante as buscas, os militares localizaram o homem e o adolescente. O jovem afirmou que estaria apenas de passagem pela cidade, a mando da chamada “Tropa do Mantém”, e que estava hospedado em um imóvel já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. A criança foi liberada e retornou à residência mencionada.

Os policiais seguiram até o local indicado, apontado como ponto de armazenamento das drogas, onde foram recebidos pela mulher e pelo menor de idade, que chegou primeiro. Inicialmente, ela negou que houvesse entorpecentes no imóvel, mas o homem acabou afirmando: “Perdemos”, e pediu que ela indicasse onde os materiais estavam escondidos.

Durante as buscas na residência e em um lote próximo, foram apreendidas nove pedras de crack, 35 porções de cocaína, uma porção maior da droga, além de balanças de precisão, 40 embalagens do tipo “chup-chup” e telefones celulares supostamente utilizados na atividade criminosa.

A mulher relatou que recebia pagamento para guardar as drogas, acolher suspeitos na residência e indicar possíveis compradores. No momento da abordagem, ela estava acompanhada da filha de 14 anos, que possui paralisia cerebral e necessita de cuidados constantes.

Como os responsáveis legais pelo adolescente não foram localizados, ele foi acompanhado pelo Conselho Tutelar, que assumiu as providências cabíveis. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Resplendor, onde o caso será investigado. A ocorrência também apura possível corrupção de menores e ligações com outros registros de tráfico na região.

A filha mais velha da mulher ficou responsável pelos cuidados da adolescente com deficiência.